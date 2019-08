Messi | Ronaldo e Van Dijk in lizza per il titolo di calciatore dell’anno Uefa

Calcio - Messi - Ronaldo e van Dijk si giocano il premio Uefa di calciatore dell’anno : Sarà uno tra Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk a conquistare il premio Uefa di calciatore dell’anno per il 2018/19. Il vincitore verrà annunciato giovedì 29 agosto a Montecarlo durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi. A selezionare questi nomi è stata una giuria composta da 80 allenatori, che hanno partecipato alla fase a gironi della Champions ed Europa League, e 55 giornalisti del gruppo European Sports ...

Cristiano Ronaldo è ancora ossessionato da Messi : Non sono passate sotto gamba in Spagna le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo su Leo Messi. Come scrive oggi Mundo Deportivo, il campione portoghese protagonista di una serie su DAZN ha parlato del suo eterno rivale sottolineandone le qualità “Messi è un giocatore eccellente”, ma CR7 è ancora ossessionato da Leo Messi. Alla domanda sulle differenze tra di loro Cristiano ha risposto “La differenza è che io ho vinto con diverse ...

Cristiano Ronaldo : Messi ottimo giocatore ma io ho vinto in più club : Cristiano Rolando: "Leo Messi e' un ottimo giocatore, che rimarrà nella storia. Non solo per i Palloni d'Oro vinti ma anche perchè è sempre stato..

Cristiano Ronaldo - che stoccata a Messi : “la differenza fra me e lui? Io ho cambiato squadra e ho vinto la Champions” : Cristiano Ronaldo elogia il talento di Messi, ma non gli risparmia una stoccata: il campione portoghese sottolinea come lui abbia cambiato più volte squadra e abbia continuato a vincere Cristiano Ronaldo o Leo Messi? Scegliere chi è più forte fra i due è una delle scelte più ardue con le quali il tifoso è chiamato a confrontarsi, un po’ come quando si è bambini e tocca rispondere alla domanda: “vuoi più bene a mamma o a ...

Ronaldo a DAZN : “Ho vinto con club diversi - non come Messi” : Cristiano Ronaldo, intervistato da DAZN, ha posto l’accento su alcune differenze tra lui e Leo Messi Ronaldo o Messi? – E’ la domanda che cattura tutti gli appassionati di calcio. Ad aggiungere un altro episodio alla saga è stato il portoghese nella sua recente intervista per DAZN, ecco quanto riportato da ESPN: “La discussione controversa ha guadagnato un altro capitolo con la dichiarazione portoghese ...

Cristiano Ronaldo-Messi - il dualismo continua : “Io ho vinto la Champions con squadre diverse - lui no” : E’ più forte Cristiano Ronaldo o Messi? Ognuno ha la propria idea e probabilmente il duello non si risolverà mai in favore di nessuno. CR7 ha alimentato le voci con una provocazione durante un’intervista a DAZN: “La differenza tra me e lui è che io sono andato in diversi club e ho vinto la Champions. Sono stato capocannoniere della Champions League sei volte di seguito, non ci sono molti giocatori che hanno vinto cinque ...

E’ la punizione di Messi il gol dell’anno : Ronaldo al secondo posto : E’ di Leo Messi il gol dell’anno, il verdetto è arrivato direttamente dalla Uefa, al secondo posto si è classificato Cristiano Ronaldo per il destro al volo nella gara contro il Manchester United durante la fase a gironi della scorsa Champions League, la scorsa stagione il portoghese aveva vinto il premio proprio per la magia in rovesciata contro la Juventus. Terzo classificato il centrocampista del Porto e della nazionale ...

Simone Biles come Cristiano Ronaldo e Messi - la GOAT della ginnastica artistica : indossa un body con la “capretta” : L’acronimo G.O.A.T. è molto usato in ambito sportivo, significa “The Greatest of All Times” cioè il “più grande di tutti i tempi” in una determinata disciplina. Fa spesso sorridere perché “GOAT”, in inglese, significa capra. Cristiano Ronaldo e Leo Messi sono ritenuti i due calciatori più forti dell’era post-Maradona e si sfidano a suon di gol da più di un decennio, si stimano reciprocamente ma in ...

Ronaldo - Messi - Salah - Mbappé (e De Ligt) tra i dieci candidati al Best Fifa Player : Ci sono tutti o quasi tutti i migliori tra i dieci candidati al Best Fifa Player che sarà consegnato il prossimo 23 settembre alla Scala di Milano. La Juventus può vantare due giocatori: Cristiano Ronaldo e il neoacquisto De Ligt. Tra i dieci c’è anche l’altro gioiellino Ajax che ora è al Barcellona: De Jong. Il Liverpool, campione d’Europa, fa la parte del leone con tre calciatori: Salah, Manè e Van Dijk. Manca Alisson. ...

La sfida infinita Messi-Ronaldo : l’argentino vince sul fronte fair play : Chi è più forte Messi o Ronaldo? E’ questa la solita domanda che circola negli ambienti calcistici, i due fuoriclasse sono testa a testa nel numero di gol realizzati e palloni d’oro conquistati ma sul fronte fair play la differenza è netta. Dopo l’espulsione contro il Cile all’argentino è stato sventolato il cartellino rosso solo in un’altra occasione e nella gara d’esordio in un’amichevole contro ...

Altro che Messi e Ronaldo : mucca ruba il pallone e gioca a calcio in India - l’esilarante VIDEO che spopola in rete : Una mucca dell’India è diventata famosa in rete per le sue abilità calcistiche, riprese nel VIDEO che trovate in fondo all’articolo. Le immagini sono state viste e condivise migliaia e migliaia di volte sui social network ed è proprio impossibile non ridere davanti all’animale che rincorre la palla e la controlla con un’invidiabile padronanza. Il VIDEO, che sembra sia stato girato nell’area di Mardol, nello stato di Goa, mostra un gruppo di ...