Marzullo operato d' urgenza per una doppia ernia | ora sta meglio

Gigi Marzullo operato d'urgenza in codice rosso : 'Al Sud la sanità funziona' : Gigi Marzullo è stato urgentemente ricoverato in codice rosso e operato all'ospedale Moscati. Il giornalista italiano ha provato un improvviso malore mentre si trovava in casa sua ad Avellino, quando stava allestendo gli ultimi preparativi per la tradizionale festa del Ferragosto. Giunto nel nosocomio della città, allo storico conduttore televisivo è stata diagnosticata una doppia ernia addominale irriducibile, pertanto i medici hanno proceduto ...

GIGI Marzullo operato D'URGENZA PER ERNIE/ Come sta? "Al Sud sanità funziona" : Ricoverato GIGI MARZULLO ad Avellino per doppia ernia addominale: OPERATO subito, intervento riuscito dopo il codice rosso 'al Sud la sanità funziona'

Gigi Marzullo operato trasportato in codice rosso all'ospedale di Avellino - : Paola Francioni Sono stati momenti di paura quelli vissuti da Gigi Marzullo in queste ultime ore. Il popolare conduttore è stato ricoverato in codice rosso ad Avellino e operato d'urgenza per doppia ernia addominale ma ora è fuori pericolo Grande paura per il celebre conduttore Gigi Marzullo, ricoverato d'urgenza in ospedale nelle scorse ore in codice rosso. L'uomo, 66 anni da poco compiuti, è stato accompagnato presso l'ospedale ...

Gigi Marzullo ricoverato in codice rosso ad Avellino : operato d’urgenza - ecco cosa è successo : Gigi Marzullo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale “Moscati” di Avellino dove è stato poi operato d’urgenza. Il conduttore Rai di “Cinematografo” è arrivato in pronto soccorso in gravi condizioni ed è stato subito operato per una doppia ernia addominale irriducibile. L’intervento è perfettamente riuscito e, dopo una notte di degenza in ospedale, Marzullo è potuto tornare a casa dalla famiglia, ...

Gigi Marzullo operato d'urgenza a Avellino : codice rosso per doppia ernia addominale : Gigi Marzullo operato d'urgenza a Avellino. Il conduttore televisivo responsabile della struttura Notte di Rai 1 è stato trasportato al Pronto soccorso dell?Azienda ospedaliera...

Gigi Marzullo ricoverato in codice rosso e operato d’urgenza. Le sue condizioni : C’è una news dell’ultima ora che tiene in agitazione il mondo dello spettacolo e della televisione. Gigi Marzullo è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale “Moscati” di Avellino. Al pronto soccorso è arrivato in codice rosso ed è stato immediatamente trasportato nel reparto di medicina per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. La causa è una doppia ernia addominale. Stando a quanto filtra da ambienti vicini al noto conduttore ...