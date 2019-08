Lega | L' ipotesi Italexit non esiste Governo 5 Stelle-Pd? Uno schifo

La Lega riapre ai Cinque StelleIpotesi ritiro della sfiducia a Conte : "Io sono quello che non chiude mai le porte fino in fondo..". Il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, risponde così alla domanda sulla possibilità di "ritessere la tela strappata con i 5 stelle" Segui su affaritaliani.it

Tav - il silenzio di Salvini e Di Maio dopo il voto in Senato. M5s aspetta la mossa della Lega tra ipotesi crisi e malumori : Archiviare il voto e andare avanti vivendo alla giornata. O spaccare tutto e aprire la crisi. Il voto sul Tav in Senato segna un momento di passaggio fondamentale per il governo Lega-M5s. Il Carroccio ha scelto di votare con Pd e Forza Italia in sostegno della grande opera, mentre i 5 stelle sono rimasti soli a ribadire la loro opposizione. Da oggi il Parlamento inizia la pausa estiva, ma la domanda che si fanno tutti nei corridoi è se ...

Imane Fadil “non è stata avvelenata”. Dall’equipe di Medicina Legale di Milano nessuna ipotesi di “morte sospetta” : Imane Fadil “non è stata avvelenata“. Questo il responso degli esperti di Medicina legale di Milano chiamati a pronunciarsi sul decesso della giovane testimone dei processi Ruby con imputato Silvio Berlusconi, morta improvvisamente a 34 anni lo scorso 1 marzo presso l’Humanitas di Rozzano, dopo un mese di agonia. L’equipe guidata dall’anatomapatologa Cristina Cattaneo avrebbe determinato come non vi siano ...

Ex Ilva di Taranto - i Legali di ArcelorMittal : "Al vaglio ipotesi per evitare stop dell'Altoforno 2" : I difensori dell'azienda non escludono collaborazioni con l'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva. La decisione di spegnere l'Altoforno presa dalla Procura per non aver rispettato le prescrizioni di sicurezza

Fisco - la “pace fiscale 2” di Bitonci fa litigare Lega e M5S : le ipotesi in campo. E tutti : “La flat-tax non si paga con l’Iva” : “Pace fiscale 2″ contro “nessun condono“. Torna la bagarre nel governo fra Lega e M5S. Il sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci, ha dato il via alla battaglia annunciando le proposte da inserire all’interno della riforma fiscale in vista della legge di Bilancio. La Lega insiste sul suo cavallo di battaglia, la flat tax, con quoziente familiare. Soprattutto si pensa a quella che viene definita la ...

Serie B - i club verso la sfiducia a Balata : ipotesi azzeramento Consiglio direttivo della Lega : E’ caos in Serie B. I club della cadetteria stanno pensando ad un azzeramento del Consiglio direttivo della Lega, prima di sfiduciare il presidente della Lega Mauro Balata. E’ quanto emerge in queste ore dalle indiscrezioni raccolte dall’AdnKronos. La decisione sarà discussa tra tutti i club di Serie B. Palermo, rinviato il Consiglio d’Amministrazione: il sindaco convoca una conferenza stampa [DETTAGLI] Il Palermo verso ...

Il rapimento di Silvia Romano e l'ipotesi Legata alla pedofilia : Gabriele Laganà Nove giorni prima di essere rapita, la volontaria italiana avrebbe denunciato alla polizia locale atti di pedofilia compiuti da un prete keniota Nelle ultime ore sono emersi elementi inquietanti in merito alla scomparsa di Silvia Romano, la cooperante italiana rapita 7 mesi fa in Kenya. Secondo una nuova ipotesi, la scomparsa della giovane potrebbe essere legata a delle sue denunce riguardo casi di molesti e pedofilia ...

Juventus : sarebbe sempre viva l'ipotesi De Ligt - ma il suo acquisto sarebbe Legato a Pogba : Adesso per la Juventus si entra nel momento caldo del calciomercato. Infatti dopo la presentazione di Maurizio Sarri la dirigenza bianconera dovrà iniziare a mettere a segno i primi colpi. I nomi accostati alla Juve sono di assoluto valore, si parte da Matthijs De Ligt e Paul Pogba passando per Adrien Rabiot. Secondo le ultime notizie di calciomercato, il futuro del difensore olandese e del centrocampista francese potrebbe essere legato a doppio ...