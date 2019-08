ONG | un giudice tedesco ha condannato Salvini per violazione del diritto d' autore

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Da diverso tempo si assiste allo scontro tra Matteoe le organizzazione umanitarie non governative internazionali. Nelle ultime ore lo stesso ministro dell'Interno italiano è statoda un, in quanto avrebbe violato ild'pubblicando una foto di un membro dell'equipaggio della nave della ONG Mission Lifeline. Più precisamente, si tratta di un'immagine di Soren Moje che è stata scattata dal giornalista Friedhold Ulonska, anch'egli presente nell'imbarcazione. Il segretario della Lega rischierebbe fino a sei mesi di reclusione Stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito del Giornale, nel giugno del 2018 lo staff della Lifeline aveva dato del "fascista" al segretario della Lega Nord. In seguito all'accusa,aveva deciso di postare la foto di Moje su diversi social come Facebook, Twitter e Instagram. L'immagine di Soren ...

