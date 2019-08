Formula 1 – Albon in Red Bull | il britannico incredulo | “è surreale avere avuto questa

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Gasly retrocesso,promosso in Red: l’emozione del giovane pilotaPierre Gasly è stato retrocesso in Toro Rosso, mentre al suo posto a bordo della Reddal prossimo appuntamento di1 ci sarà il giovane. Una forte emozione per il 23enne inglese: “èaverincredibile opportunità da RedRacing. Non potrà mai ringraziarli abbastanza per aver creduto in me e fatto il possibile per dimostrarlo. E’ un grande salto nel vuoto, ma con me ho il mio costume da bagno!“. “Grazie a tutti i ragazzi della Scuderia Toro Rosso, specialmente al team principal Franz Tost per avermi portato in1 e per avermi supportato senza soluzione di continuità nella prima parte della mia prima stagione in F1. Ora mi concentrerò sulla mia prima gara in Red, a Spa-Francorchamps“, ha aggiunto ...

BonzoMassimo : RT @FormulaPassion: #F1 | #Marko ha spiegato la decisione di sostituire Pierre #Gasly - FormulaPassion : #F1 | #Marko ha spiegato la decisione di sostituire Pierre #Gasly - TopCarNews : Verstappen: “Non mi interessa chi sia il mio compagno di squadra” -