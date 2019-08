Cuore a rischio nelle notti d’estate | aumenta il rischio infarto

Dieta del Cuore del Dr. Sinatra : dimagrisci e riduci il rischio infarto : La Dieta del cuore del Dottor Sinatra è un regime alimentare che promette di aiutare a dimagrire e a prevenire le patologie cardiache, in primis l’infarto. Elaborata dal Dottor Stephen Sinatra, specialista in cardiologia e autore del best seller The Sinatra Solution, è un mix tra la Dieta mediterranea di Creta e le abitudini alimentari tipiche delle popolazioni asiatiche. In merito alle caratteristiche della prima, sul suo sito ufficiale ...

La dieta proteggi-Cuore è a base di verdure e con poca carne : riduce il rischio morte : Gli scienziati hanno dimostrato che esiste una dieta proteggi-cuore che è principalmente a base di vegetali, come verdure, frutta, noci, grano integrale e legumi, con ridotte quantità di alimenti di origine animale. Vediamo insieme quanto una regime alimentare per lo più vegetariano riduce il rischio per la nostra salute.Continua a leggere

Caffè - non aumenta rischio tumore ma ha effetti sul Cuore : Bere tanto Caffè non espone al rischio di cancro, ma aumenta la probabilità di andare incontro a problemi cardiaci. Queste sono le conclusioni di due recenti studi australiani, che hanno preso in esame un ampio campione di individui. Il primo, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista International Journal of Epidemiology, ha analizzato la situazione clinica di oltre 300.000 individui avvezzi al consumo di Caffè, con lo ...

Il ferro protegge il Cuore - ma troppo aumenta il rischio di ictus e infezioni della pelle : Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati britannici ha trovato un'associazione tra livelli in eccesso di ferro e rischio di ictus, infezioni batteriche della pelle e trombosi venosa profonda. Livelli elevati del minerale proteggono tuttavia il cuore, dato che sono associati a un rischio minore di colesterolo alto e aterosclerosi.Continua a leggere