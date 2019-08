Travolti da un insolito destino… trama e curiosità per l’eterna guerra dei sessi e di

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 13 agosto 2019) In onda giovedì 14 agosto, dalle 22.05 circa in poi su ReteQuattro, c’è la commedia di Lina Wertmuller del 1974da undestino nell’azzurro mare d’agosto, con le immortali interpretazioni di un Giancarlo Giannini e una Mariangela Melato in forma smagliante. Il film resta leggendario per vari motivi, tra cui la più divertente sequela di insulti rivolti da un uomo a una donna, una satira feroce politica e sociale, una prova di recitazione straordinaria. Guy Ritchie ha tentato di replicarlo con l’allora moglie Madonna nel ruolo di protagonista ma il remake moderno ha pochissimo della grazie dell’originale che, peraltro, sullo sfondo vanta il bellissimo mare della Sardegna.da undestino, lae il cast Il film ruota per quasi la sua interezza intorno alla prova di Giancarlo Giannini e Mariangela Melato che insieme ...

