Taylor Swift ha aiutato una fan a saldare il debito con l’università

Katy Perry avrebbe invitato Taylor Swift al suo matrimonio con Orlando Bloom : Ora sarebbero ottime amiche

Taylor Swift si è fidanzata ufficialmente? La teoria dei fan dopo aver letto il testo di una nuova canzone : Ci sarebbe un riferimento al matrimonio

Taylor Swift ha spiegato com'è sopravvissuta all'attacco social di Kim Kardashian : Uno degli episodi della lunga faida tra le due

Un brano con Selena Gomez e Katy Perry nel nuovo album di Taylor Swift? La presunta tracklist di Lover : Dopo le sessioni d'ascolto in anteprima riservate ai fan, è trapelata in rete una presunta tracklist di Lover, il nuovo album di Taylor Swift in uscita il 23 agosto. La popstar del Tennessee ha chiamato a raccolta un gruppo di fan per far ascoltare loro in anteprima i brani del disco: la #LoverSecretSession - così è stata ribattezzata sui social - si è tenuta nella sua casa di Londra durante il fine settimana e nonostante le richieste di ...

Taylor Swift si esibirà agli MTV VMA 2019 : No, non possiamo stare calmi

Taylor Swift : nell'album "Lover" ci sarà una canzone con Selena Gomez e Katy Perry? : Sarebbe un sogno!

Taylor Swift adora questa nuova canzone estiva e siamo certi piacerà anche a te : Ideale per le tue vacanze

Taylor Swift terrà uno speciale concerto a Central Park per il lancio del nuovo album "Lover" : Can't wait!

Taylor Swift Quiz : quanto conosci la nuova era di "Lover"? : Il nuovo album sta per arrivare

Ariana Grande e Taylor Swift : perché i fan erano convinti dell'arrivo imminente di una collaborazione : Tutta "colpa" di una emoji

MTV VMA 2019 - le nomination e le loro regine : Ariana Grande - Taylor Swift e Billie Eilish : Se sulla scena musicale italiana salta spesso fuori una certa mancanza di donne nelle lineup dei Festival, oltreoceano la situazione è totalmente ribaltata: si è visto al Coachella sul fronte live e lo si vede nelle nomination degli MTV Video Music Awards 2019. A meno di un mese dalla cerimonia di premiazione, che si terrà il prossimo 26 agosto dal Prudential Center Newark New York, sono state rese note tutte le candidature degli ...

Le nomination degli MTV VMAs dominate da Ariana Grande e Taylor Swift : Sono state svelte le nomination degli MTV VMAs, in scena lunedì 26 agosto dal Prudential Center Newark New York, in diretta su tutti i canali di MTV in oltre 180 Paesi. Tra i nomi spiccano quelli di Ariana Grande e Taylor Swift ma anche Billie Eilish e Lil Nas X. "È stato un anno incredibile per la musica e le nomination di quest'anno riflettono perfettamente il ricco panorama pop internazionale", ha dichiarato Bruce Gillmer, Head of Music ...

Taylor Swift e Channing Tatum - fermati due stalker : David Paige, 32 anni, è stato fermato dalla polizia di Rhode Island mentre provava ad entrare nel villone di Taylor Swift. Parola di TMZ. Ad allertare la polizia i vicini di casa della popstar, assente al momento della tentata rapina.Una volta raggiunto e fermato, nello zaino di Paige gli agenti hanno trovato un grimaldello, un piede di porco, dei guanti, una torcia, un cacciavite e un rastrello. L'uomo ha rivelato di voler chiedere dei ...