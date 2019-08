Renzi | Governo? non mi impicco alle formule

Renzi : "Si deve avere la forza di fare un governo - bene l'appello di Zingaretti all'unità" : "Si deve avere la forza di fare un governo. Il governo del cambiamento ha fallito. Il secondo fallimento è quello di Capitan Fracassa Salvini: nei sondaggi è evidente che la sua fama di uomo invincibile sta affondando". Lo ha dichiarato Matteo Renzi nella conferenza stampa convocata prima del voto al Senato sulla calendarizzazione dei passaggi parlamentari della crisi di governo, dopo la spaccatura avvenuta ieri in conferenza dei ...

"Un governo di forze responsabili" Crisi - ecco la proposta di Renzi : "Se si va a votare l'Iva arriva al 25%, sarebbe un disastro per il Paese. Le forze politiche responsabili devono bloccare aumento dell'Iva. Salvini ha creato una Crisi inspiegabile, il governo ha fallito. Le istituzioni vengono prima di ripicche personali." Così Matteo Renzi Segui su affaritaliani.it

Renzi : serio mio appello per un governo : 17.10 "Il governo del cambiamento ha fallito e ha fallito l Capitan Fracassa-Salvini La sua fama di invincibile precipita.Si dimetta". Così l'ex leader Pd, Renzi. "E'la prima volta che abbiamo una crisi in Ferragosto. Lancio un appello serio. Ci vuole coraggio e la voglia di formare un governo"."Se si vota l'Iva arriva al 25% ed è sicura la recessione". "Di fronte a un premier che chiede pieni poteri non si sta alla finestra. E' il Parlamento ...

Governo - Renzi : “Zingaretti trovi accordo con M5s - Salvini sta già perdendo consenso” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, ha convocato una conferenza stampa per chiedere di trovare un accordo su un Governo istituzionale che guidi il Paese per evitare l'aumento dell'Iva. Il compito di trovare e valutare l'accordo con i 5 Stelle, secondo l'ex presidente del Consiglio, spetta al segretario dem Nicola Zingaretti. Renzi, inoltre, sostiene che il consenso di Salvini sia già in calo.Continua a leggere

Ore 18 : si vota per la data su sfiducia a Conte |Renzi ripete : "Nuovo governo o è recessione - il Senato mostrerà che accordo è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

La crisi di governo - secondo Matteo Renzi. Segui la diretta : Nei giorni scorsi si è aperta una voragine all'interno del Partito democratico. Alla luce della crisi di governo, una parte del partito vuole provare a dialogare con i Cinque stelle, mentre l'altra è favorevole ad andare alle elezioni il prima possibile. Ieri il segretario Nicola Zingaretti ha invit

Crisi di governo : in Senato è battaglia sui tempi e sui social Renzi 'batte' Salvini : La Crisi di governo sta entrando nel vivo. Ieri, durante la conferenza dei capigruppo del Senato non si è raggiunta una linea condivisa e la maggioranza ha deciso che oggi l'Aula si riunirà nuovamente per votare il calendario, mentre tra una settimana l'assemblea dovrebbe ascoltare le comunicazioni del premier Conte. Ma la Crisi non si sta consumando solo nei Palazzi, ma anche sui social, a colpi di post e tweet. E, a sorpresa, Matteo Salvini ...

Crisi - Bettini lancia il “governo di legislatura Pd-M5s”. Franceschini e Martina : “Proviamo”. Renzi apre : “Non m’impicco a una formula” : Un “governo politico di legislatura” basato su una “profonda riflessione politica”. No, dunque, a “un governo istituzionale” che sarebbe “un tragico errore”. E, soprattutto, sì al dialogo con i Cinque Stelle, “un tentativo difficilissimo ma dobbiamo provarci” dove la condizione sia “una scelta europeista netta”, perché “il M5s è composito, fluttuante, contiene istanze ...

Crisi di governo - la diretta – Alle 18 il voto al Senato sul calendario. Renzi : “Conte bis? Non ha brillato ma decidono i partiti” : Giornata decisiva per conoscere il timing della Crisi di governo. E capire se si confermerà la tenuta della convergenza fra M5s, Pd e Leu, già rivelatasi nella giornata di ieri. Alle 18, infatti, l’aula del Senato si riunisce per votare il calendario uscito ieri dalla conferenza dei capigruppo, che ha già deciso di ascoltare il prossimo 20 agosto le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla Crisi della maggioranza. ...

Governo Grillo-Renzi? Non è raccontabile : Dunque, Salvini ha staccato la spina al Governo. Perché lo abbia fatto è chiaro: per capitalizzare il consenso accreditatogli dai sondaggi e da vari test elettorali, da ultimo il voto europeo. Del resto, da mesi la crisi era nell’aria. Perché Salvini lo abbia fatto ora e non prima è meno chiaro.Al riguardo si sprecano le ipotesi. Comunque, cosa fatta capo ha. Ora è perfettamente giusto pretendere che, ...

Nuovo governo - Zingaretti tratta. E Renzi avverte : se non si fa è colpa sua : Voci di un contatto (smentite dal Nazareno) tra il segretario e RenziIl governatore fa appello all’unità «di fronte ai pericoli della democrazia»I paletti del senatore: se il governo salta la responsabilità sarà di Nicola

Zingaretti boccia Renzi e rilancia Governo di legislatura M5S-Pd-LeU : La svolta arriva all'ora di pranzo di lunedì 12 agosto con le parole del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti: "Non credo sia possibile e credibile un'ipotesi che preveda un Governo per fare la manovra da cui questo Governo sta scappando per poi andare... Segui su affaritaliani.it