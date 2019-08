Ravenna | litiga con il compagno e lo uccide con una coltellata

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) Aurora Vigne I due sono stati vistire furiosamente in un bar poco lontano per poi tornare nel chiosco. È qui che la donna avrebbe afferrato un grosso coltello da cucina colpendo l'uomo Ha ucciso il suocon unaall'addome. E così un 62enne è morto nella notte a Lido Adriano, a, a seguito di un litigio - si ipotizza per motivi passionali - sfociato in aggressione tra lui e la donna di 54 anni. Secondo quanto si è appreso, era da poco passata la mezzanotte, la coppia aveva chiuso una piadineria dove entrambi lavoravano. I due sono stati vistire furiosamente in un bar poco lontano per poi tornare nel chiosco. È qui che la donna avrebbe afferrato un grosso coltello da cucina colpendo l'uomo in pieno petto, che è riuscito fare pochi passi verso l'auto per poi accasciarsi a terra. La 54enne, resasi conto di quanto accaduto, ha cercato aiuto ...

