La paura più grande di Nadia Toffa | «Che mia madre resti sola»

Strage a San Marco in Lamis - il ricordo della vedova Luciani : "Non bisogna più avere paura" : La commemorazione con don Ciotti a due anni dall'esecuzione mafiosa. I fratelli Luigi e Aurelio Luciani sono vittime innocenti di mafia: erano di passaggio dove i killer stavano uccidendo il boss Mario Luciano Romito e il cognato Matteo De Palma

Reazione a Catena - la più grande paura di Marco Liorni : "Non rovinarlo" - cosa lo tormentava : Tempo di confessioni per Marco Liorni, che con Reazione a Catena sta riscuotendo un grande successo su Rai 1. Il conduttore si racconta in un'intervista a Il Messaggero in cui spiega: "Reazione a Catena è una bomba e non sente il peso del tempo. È coinvolgente, giocabile da casa. Ed è curato con amo

“Mi hai reso felice - ora ho paura di non esserlo più”. Raffaele Pisu - il triste messaggio del figlio : La notizia è arrivata nelle prime ore di questa mattina: l’attore Raffaele Pisu si è spento durante la notte. Una notizia improvvisa quella del novantaquattrenne, bolognese, ricordato dagli italiani come uno dei conduttori di radio e televisione più amati e stimati del dopoguerra. Il suo vero nome era Guerrino Pisu e aveva iniziato ai microfoni di Radio Bologna per poi lasciare tutto e combattere come partigiano per la liberazione d’Italia. Fu ...

Con le app giuste - il bricolage non ti farà più paura : Per alcuni è un hobby, per altri un’incombenza da delegare al cognato o all’amico più esperto . Eppure, il momento del fai da te arriva prima o poi in casa, quando c’è un piccolo guasto o perché tra le quattro mura ha fatto il suo ingresso un mobile nuovo di zecca che aspetta solo di essere montato. La tecnologia può far molto anche per la decorazione della casa o per l’impiantistica: ci sono app, come queste descritte ...

Maria De Filippi intervistata dal settimanale Oggi : 'Ho paura di non avere più successo' : Maria De Filippi è uno dei volti più popolari della televisione grazie al fatto che conduce e realizza programmi di grande successo, al contrario della tendenza che accomuna gli altri programmi televisivi. Proprio per i risultati conseguiti, pochi anni fa la conduttrice ha deciso di creare la Fascino PGT S.r.l., cioè una società di produzione televisiva italiana di proprietà della RTI e di Maria De Filippi stessa. Negli ultimi giorni la De ...

MotoGp – Dal Sic a Rossi - Pernat più sincero che mai : “Vale ha tantissima paura di lasciare - ma adesso deve avere il coraggio di…” : Carlo Pernat, le difficoltà di Valentino Rossi ed il suo ritiro e l’amore per Marco Simoncelli I piloti della MotoGp sono in vacanza: in attesa di tornare in pista il pRossimo 4 agosto, i campioni delle due ruote si stanno godendo un po’ di meritato relax. Mentre Valentino Rossi è in vacanza su una lussuosa barca ad Ibiza con la fidanzata Francesca Sofia Novello e con un gruppo di amici, in Italia si parla di lui grazie a delle ...

Rita Dalla Chiesa in lacrime a Non Disturbare : “Non ho più paura” : Non Disturbare, Rita Dalla Chiesa piange: “La mafia non mi fa più paura” E’ stata Rita Dalla Chiesa la seconda ospite di Paola Perego nella terza puntata della nuova edizione di Non Disturbare. Intervistata Dalla padrona di casa, la conduttrice non poteva non parlare dell’episodio che più di tutti l’ha segnata nella vita: la tragica scomparsa di suo padre, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. “Da mio papà ...

Busta con proiettile per Salvini : "Non mi fanno paura. Anzi - mi fanno ancora più forza" : Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini questa mattina, poco prima delle 9, ha condiviso la foto di una Busta con proiettile che è stata intercettata dal centro meccanografico di Poste Italiane di Sesto Fiorentino e che era indirizzata a lui. Sulla Busta, infatti, c'è scritto, con ritagli di giornali, "Ministro duce, Matteo Salvini, Camera, Roma". Che sarebbe anche sbagliato visto che il leader del Carroccio è un senatore e non ...

Reazione a Catena - la confessione di Marco Liorni : "La mia più grande paura. E contro Caduta Libera..." : Tempo di confessioni per Marco Liorni, che si racconta in un'intervista a Leggo. Si parla ovviamente di Reazione a Catena, il suo quiz su Rai 1 che sta ottenendo un grande successo, con punte del 24% di share: "Bella soddisfazione, perché come competitor c’è Gerry Scotti con Caduta Libera. Un bel te

Terremoto in California - paura fino in Messico : la scossa più forte degli ultimi 20 anni - feriti e incendi [VIDEO] : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.9 si è verificato nella California centrale alle 03:19:58 UTC (05:19:58 ora italiana, 20:19:58 del 5 luglio ora locale). L’epicentro è stato localizzato a 17,6 km da Ridgecrest, la stessa località colpita giovedì da un sisma di magnitudo 6.4: lo ha reso noto l’Istituto geofisico statunitense USGS. L’ipocentro è stato rilevato a soli 900 metri di profondità. La scossa è stata la più forte mai ...

Terremoto in California - paura fino in Messico : la scossa più forte degli ultimi 20 anni - feriti e incendi [VIDEO] : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.9 si è verificato nella California centrale alle 03:19:58 UTC (05:19:58 ora italiana, 20:19:58 del 5 luglio ora locale). L’epicentro è stato localizzato a 17,6 km da Ridgecrest, la stessa località colpita giovedì da un sisma di magnitudo 6.4: lo ha reso noto l’Istituto geofisico statunitense USGS. L’ipocentro è stato rilevato a soli 900 metri di profondità. La scossa è stata la più forte mai ...

Terremoto in California - paura fino in Messico : è la più forte degli ultimi 20 anni - feriti e incendi [LIVE] : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.9 si è verificato nella California centrale alle 03:19:58 UTC (05:19:58 ora italiana, 20:19:58 del 5 luglio ora locale). L’epicentro è stato localizzato a 17,6 km da Ridgecrest, la stessa località colpita giovedì da un sisma di magnitudo 6.4: lo ha reso noto l’Istituto geofisico statunitense USGS. La scossa è stata la più forte mai registrata nello Stato negli ultimi 20 anni. Secondo testimoni, il sisma ...

Terremoto in California : paura fino in Messico per la nuova scossa - è la più forte degli ultimi 20 anni [LIVE] : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.9 si è verificato nella California centrale alle 03:19:58 UTC (05:19:58 ora italiana, 20:19:58 del 5 luglio ora locale). L’epicentro è stato localizzato a 17,6 km da Ridgecrest, la stessa località colpita giovedì da un sisma di magnitudo 6.4: lo ha reso noto l’Istituto geofisico statunitense USGS. La scossa è stata la più forte mai registrata nello Stato negli ultimi 20 anni. Secondo testimoni, il sisma ...

Independence Day di paura in California : terremoto di magnitudo 6.6 - il più forte degli ultimi 20 anni. Attese scosse di assestamento M>5 [LIVE] : È un Independence Day di paura per il sud della California, colpito da un potente terremoto di magnitudo 6.6 (il servizio geologico statunitense ha rivisto al rialzo la stima), mentre le autorità avvisano che si attendono altre forti scosse di assestamento. Si è trattato del terremoto più forte a colpire il sud della California dal 1999, secondo la sismologa Lucy Jones. Secondo l’esperta, le scosse di assestamento probabilmente supereranno la ...