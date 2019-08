Il gelo di Frostpunk arriverà su PS4 e Xbox One nel mese di ottobre

Fonte : eurogamer

(Di martedì 13 agosto 2019), titolo acclamato dalla critica, è l'ultimo gioco nel catalogo di 11 bit studios che sarà lanciato suOne e PlayStation 4 l'11è un cupo simulatore di società e city-builder, in cui i giocatori lottano per la sopravvivenza contro un paesaggio post-apocalittico ghiacciato. Il titolo era già disponibile per PC, ora i giocatori possono sperimentare il suo gameplay unico e la sua narrazione avvincente suOne e PlayStation 4 questo autunno."Fin dal primo giorno abbiamo saputo che volevamo portaresu console. Allo stesso tempo, non volevamo che fosse solo un porting. Volevamo chesembrasse un'esperienza console nativa, quindi abbiamo ridisegnato praticamente ogni elemento di gioco. Tra le nuove modifiche all'interfaccia utente specifiche per console, abbiamo un menu rapido per un veloce accesso alle azioni di costruzione più comuni, ...