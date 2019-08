Gazzetta a Sarri | “Gestire è più importante di allenare Coi campioni serve la diplomazia”

Gazzetta : Il Napoli torna alle idee di Sarri. Se non arriva un attaccante gioca Mertens : Il Napoli non ha mollato su nessuna delle trattative aperte i questa sessione di mercato. Il club azzurro, con De Laurentiis, è andato fino in fondo senza però riuscire ancora a chiudere i colpi necessari per rafforzare l’attacco. C’è bisogno di un bomber, uno che realizzi 30 gol, ha detto il presidente del Napoli, e quell’uomo potrebbe essere Mauro Icardi, ma la trattativa con l’Inter appare molto complessa soprattutto ...

Le pagelle di Lady Italiano alla Gazzetta : Sarri incredibile - Ancelotti è generoso - portava i salami : La Gazzetta dello Sport pubblica oggi una curiosa intervista a Lady Italiano, la maestra d’inglese di numerosi tecnici italiani che sbarcati in Inghilterra hanno dovuto imparare la lingua, ma anche di calciatori che hanno preso lezioni d’Italiano. Si chiama Simona Italiano, a 52 anni e vive a Londra dal ’91, ha cominciato per caso la sua avventura con il calcio, ma oggi può annoverare una lunga lista di campioni tra i suoi ...

Magia Gazzetta : il circo è diventata giostra - la Juventus ora è Sarriland : Il trattamento mediatico è cambiato Lo abbiamo già scritto. Lo rifaremo ancora. Il trattamento mediatico Sarri è cambiato dall’oggi al domani. La copertina di oggi della Gazzetta dà l’esatta dimensione della rivoluzione copernicana. La Juventus giocherà alle 13.30 la prima amichevole della stagione, contro il Tottenham. Il quotidiano sbatte in prima pagina “Benvenuti a Sarriland”. E all’interno doppia pagina: “Parte la ...

Gazzetta : Non è la tuta a contare ma il campo : è lì che Sarri è già un attrattore potente : IL TECNICO DELLA JUVE Sarri quanto conta nella scelta dei nuovi acquisti? La domanda FIlippo Conticello sulla Gazzetta dello Sport. Le affermazioni di De Ligt che ha precisato che Sarri è uno dei motivi per il suo arrivo alla Juve, hanno smentito l’idea che la tuta operaia potesse allontanare i campioni. Ed invece il campione corteggiato da mezza Europa ci ha tenuto a sottolineare che non per Cristiano Ronaldo, ma per Maurizio Sarri ...

Gazzetta : “Ancelotti e Sarri spingono De Laurentiis a cercare i big” : Nella pagina delle opinioni della Gazzetta, Maurizio Nicita fa notare il cambio di rotta del Napoli e del presidente De Laurentiis. “Cambio di rotta” definisce l’apparente nuova volontà del presidente di acquistare un big. Il titolo scelto è: Come mai ora De Laurentiis vuole un big?”. “Tutta colpa di Carlo. E di Maurizio”, scrive così l’inviato della Gazzetta a Dimaro. Nicita ricorda che l’estate scorsa, ...

Sacchi sulla Gazzetta : “Sarri sei proprio sicuro che ti serva Icardi?” : Arrigo Sacchi dedica il suo commento sulla Gazzetta dello Sport alla Juve di Maurizio Sarri. Potrebbe sembrare strano, ma secondo Sacchi, il primo compito del tecnico sarà quello di internazionalizzare la Juve A Torino troverà dei giocatori dotati di intelligenza, di modestia e di etica del lavoro, gente abituata a dare tutto sul campo. Forse dovrà lavorare per dare un’organizzazione di gioco più internazionale ed offensiva. Mentre in Italia si ...

Gazzetta : Ronaldo non più prima punta con Sarri : Inizia oggi la preparazione pre-campionato della Juventus alla Continassa. E, ufficialmente, sul campo, anche l’avventura di Sarri in bianconero. Sarà il momento di osservare le novità che porta con sé il nuovo mister, con la sua tattica maniacale. La prima riguarda la posizione di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, CR7 potrebbe essere spostato a sinistra e dunque non farebbe più la prima punta. Una ...

Ora - per la Gazzetta - Sarri è un filosofo metropolitano ingiustamente accusato di integralismo : Da Eurasia ad Estasia La vita è certamente faticosa ma regala alcune chicche straordinarie che alleggeriscono le giornate più pesanti. Per fortuna esiste la Gazzetta dello Sport quotidiano senza memoria (e ci fermiamo qui). Oggi pubblica un articolo a firma Filippo Conticello il cui incipit è da consegnare alla storia del giornalismo: Maurizio Sarri, filosofo metropolitano e studioso di calcio, non ha perso neanche un secondo. Ma come? ...

Gazzetta dello Sport : sarà Rabiot il primo regalo della Juventus a Maurizio Sarri : E' tempo di calciomercato per molte società di Serie A: i numerosi cambi di panchina nel campionato italiano potrebbero inevitabilmente movimentare acquisti e cessioni, in particolar modo da parte delle società di vertice come Juventus, Inter, Milan e Roma. E a proposito dei bianconeri, due giorni fa è stato presentato il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri, che durante la conferenza stampa è stato stuzzicato su molti temi, fra i quali il ...

Gazzetta : effetto Sarri alla Juve sul mercato di De Laurentiis : Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport parla del mercato scatenato di Aurelio De Laurentiis. Identifica il cambiamento del presidente del Napoli che l’anno scorso aveva velocemente scalzato ogni pensiero su Cavani e Benzema, quest’anno è sceso in campo in prima persona per l’affare James Rodriguez. Due le motivazioni alla base di questo nuovo Aurelio, sicuramente l’apporto di Ancelotti che dopo aver studiato la ...

Sulla Gazzetta Vernazza fa i raggi X a Sarri. Diagnosi : juventinizzato : La Gazzetta affida a Sebastiano Vernazza il commento Sulla conferenza stampa di Maurizio Sarri allenatore della Juventus, una scelta che lascerebbe presupporre attacchi e bocciature considerando che il giornalista non è mai stato un amico del tecnico toscano. Invece Vernazza sorprende, forse più dello stesso Maurizio. Il giornalista che aveva definito la sua frase sulle facce di cazzo, dopo la partita contro il City, come “volgarità da campetto ...