Dacia - Una Duster ibrida per abbassare le emissioni della gamma

Fonte : quattroruote

(Di martedì 13 agosto 2019)potrebbe introdurre sul mercato una Suvperil livello medio disua. L'indiscrezione è lanciata da Automotive News citando fonti anonime interessate alla vicenda nonché le parole di Olivier Murguet, direttore commercialeRenault, il quale aveva dichiarato che difficilmente il marchio romeno potrebbe rimanere ai margini del movimento dell'elettrificazione. Soprattutto alla luce degli obiettivi sulla riduzione di gas inquinanti fissati dall'Unione Europea per il 2021: limitazioni severe che, qualora non venissero rispettate, implicherebbero sanzioni salate.Rincaro o multa? Per il brand low-costRégie il tema è oltremodo spinoso per viasua politica di prezzi, decisamente competitiva. La crescitaspesa per la modernizzazione e per la messa in regola dei modelli a marchio, infatti, comporterebbe rincari difficili da ...

quattroruote : #Dacia potrebbe lanciare una versione #ibrida della #Suv #Duster per abbassare il livello di emissioni nella gamma… - danielamorella1 : RT @sara_turetta: > non ha opposto resistenza e l'abbiamo sollevata nel retro dell'auto. Durante il viaggio verso #FootprintsofJoy guardava… - caputmundiHeidi : RT @GemmitiMoreno: ' In ogni donna fa capolino una bambina che cocciutamente vuole rimanere tale. ' - Dacia Maraini -