Turismo | in Italia +23% imprese in 5 anni

Dove vanno gli italiani a Ferragosto? Oltre 8 milioni di persone hanno scelto l’agriTurismo : Salgono a 8,2 milioni le presenze in agriturismo stimate per l’estate 2019 in Italia con un aumento del 3% rispetto allo scorso anno anche grazie all’interesse crescente dei vacanzieri per il relax a contatto con la natura e per l’enogastronomia locale. E’ quanto stima la Coldiretti in occasione del grande esodo per Ferragosto con il picco delle presenze in campagna per vacanze, gite, picnic o grigliate all’aria ...

Viaggi & Turismo : Lamezia Terme tra le mete preferite dagli italiani ed europei per luglio 2019 : Molti degli italiani che hanno deciso di recarsi in Italia durante luglio hanno optato per Lamezia Terme, che risulta, infatti, la decima città più ricercata al mondo dai turisti nostrani in questi giorni. Oltre a queste, altre 11 città italiane (Milano, Catania, Palermo, Roma, Napoli, Bologna, Torino, Cagliari, Venezia, Brindisi e Bari) sono risultate tra le 20 più richieste dai Viaggiatori per luglio (considerando il periodo tra l´1 e il 31 ...

La Sicilia è la prima regione italiana che punta sul Turismo sostenibile : Avvenia, società del gruppo Terna che si occupa di efficienza energetica, ha analizzato l’andamento del turismo cosiddetto sostenibile degli ultimi mesi, rilevando come i nuovi criteri “ecolabel” (introdotti dalla Ue nel 2018) abbiano premiato le strutture ricettive attente all’ambiente che si trovano in Sicilia, Trentino e Sardegna. Sul gradino più alto del podio, per numero di strutture certificate, troviamo la Sicilia, ...

Turismo - vacanze in Italia : un terzo della spesa a tavola : “Il cibo diventa la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circa un terzo della spesa di Italiani e stranieri destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche per un importo complessivo stimato in circa 30 miliardi all’anno“: è quanto emerge dallo studio Coldiretti sul Turismo in Italia. “Un valore ...

Viaggi & Turismo : cucina a km 0 per 3 italiani su 4 in vacanza : “Quasi tre italiani su quattro (72%) in vacanza lontano da casa preferiscono consumare prodotti tipici del posto a chilometri zero per conoscere le realtà enogastronomiche del luogo“: è quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè per l’estate 2019 divulgata in occasione della presentazione del piano articolato: “Progetto Turismi” da parte del premier Giuseppe Conte insieme a ministri, Enit, Fs e Aci. “Appena il 17% ...

Turismo - è un’estate da record per l’Italia nonostante il maltempo : boom di turisti stranieri - ecco la classifica delle località più gettonate : Sarà un’estate da record per il Turismo in Italia nonostante il forte maltempo che ha pesantemente condizionato il mese di Luglio. Da luglio a settembre sono infatti previste 206 milioni di presenze (+1,9 mln sul 2018), per una spesa complessiva di 38 miliardi di euro tenendo conto di tutte le componenti del Turismo: ricettività, ristorazione, acquisti, trasporti, esperienze. Lo rileva un’indagine condotta da Cna Turismo e commercio ...

Turismo : nel 2018 in Italia 429 milioni di turisti negli esercizi ricettivi : Nel 2018 le presenze totali di turisti negli esercizi ricettivi Italiani hanno sfiorato i 429 milioni aumentando del 2% rispetto all’anno precedente. La componente internazionale cresce più di quella Italiana (+2,8% rispetto a +1,1%) e rappresenta il 50,5% delle presenze totali. E’ quanto emerge dai dati Enit forniti in occasione della presentazione del piano triennale 2019-2021 al Mipaaft da parted el presidente Giorgio Palmucci e ...

Turismo - nel 2018 in Italia presenze +2% a 429 mln : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Nel 2018 le presenze totali di turisti negli esercizi ricettivi Italiani hanno sfiorato i 429 milioni aumentando del 2% rispetto all’anno precedente. La componente internazionale cresce più di quella Italiana (+2,8% rispetto a +1,1%) e rappresenta il 50,5% delle presenze totali. E’ quanto emerge dai dati Enit forniti in occasione della presentazione del piano triennale 2019-2021 al Mipaaft da ...

News Turismo : viaggi in Italia e internazionali - vacanze e mete turistiche : News Turismo in Italia e internazionale: resta aggiornato sulle ultime notizie, scopri le offerte e promozioni di viaggi e vacanze, e il futuro del Turismo

Enit e Aci promuoveranno insieme il Turismo italiano : Una sinergia per promuovere l'immagine turistica dell'Italia. Il numero uno dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani, e il presidente dell'Enit

Perché la Croazia ha chiuso i porti a una nave da Turismo italiana : Sta destando molta curiosità la decisione della Croazia di negare l'attracco della nave Giuseppe Franza, che nei prossimi due mesi dovrebbe fare la spola per i turisti della tratta Rijeka – Prorozina. La ragione è che l'armatore Caronte & Tourist non ha presentato alle autorità croate tutti i documenti necessari per svolgere il servizio.

La Croazia chiude i porti a una nave da Turismo italiana : "Oggi abbiamo provveduto al razionamento dell'acqua al campo sinti di via Guerra. Con un passivo di circa 634 mila euro di bollette non pagate, siamo i primi che fanno qualcosa di concreto per risolvere l'emorragia di soldi. La stessa misura sarà presa anche per gli altri. Si passerà da circa 36 mila metri cubi di acqua all'anno a poco più 2 mila metri cubi, con un risparmio (viste le nuove tariffe in vigore) di circa 100 mila euro all'anno".

Roma capofila Grandi Destinazioni Italiane per Turismo Sostenibile : Approvato dalla Giunta capitolina uno schema di accordo tra Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo e Roma

“Quasi Venezia” - l’Italia e le nuove forme di Turismo contemporaneo. Chi sono - cosa pensano e cosa desiderano i viaggiatori “low cot” : Negli ultimi dieci anni l’Italia ha ospitato un miliardo e 61 milioni di turisti: il settore muove consumi per 146 miliardi di euro l’anno e dà lavoro al sei per cento degli occupati del Paese. In questo scenario, nuove forme di turismo prendono sempre più piede. Le racconta, con uno sguardo inedito sui protagonisti, “Quasi Venezia”, docufilm in onda domenica30 giugno in esclusiva su Sky Atlantic e Sky TG24. Il doc fa parte de “Il Racconto del ...