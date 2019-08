In Senato passa l’intesa Pd-M5S. Oggi primo test : si vota il calendario : La nuova alleanza: «Conte in Aula il 20 agosto». Il centrodestra di nuovo unito: no, domani la sfiducia

Senato - senza le opposizioni la sfiducia a Conte di Salvini non passa : Che tipo di voto sarà quello sul governo Conte al Senato? E cosa faranno i partiti nelle diverse opzioni? E' quello che sarà deciso lunedì, nelle diverse riunioni già convocate. Alle 10.30 Luigi Di Maio riunirà l'assemblea congiunta dei gruppi; alle 15 ci sarà l'assemblea del gruppo Pd a Palazzo Madama; alle 16 la conferenza dei capigruppo del Senato e alle 18 Matteo Salvini parlerà ai parlamentari leghisti. La prima cosa da stabilire sarà, ...

Tav - maggioranza si spacca in Senato. No a mozione M5S - passa quella Pd. Zingaretti : Conte vada al Quirinale : La maggioranza si spacca al Senato sul voto delle mozioni sulla Tav. La mozione targata M5S contraria alla Torino-Lione è stata bocciata dal Senato con 181 no, mentre i voti favorevoli...

Decreto sicurezza bis è legge : il governo tiene al Senato e passa la prova della fiducia : La crisi di governo sembra scongiurata. Il Decreto sicurezza Bis è stato approvato al Senato con voti 160 favorevoli, 57 contrari e 21 astenuti. Alla fine è rientrato il malumore del Movimento 5 Stelle: i 'dissidenti' hanno deciso di non presentarsi in Aula. Al contrario, i Senatori di Forza Italia hanno deciso di dichiarare il loro 'non voto' ma rimanendo in Aula.Continua a leggere

Sicurezza bis - la Camera ha approvato il decreto con 322 voti favorevoli. Testo passa al Senato per approvazione definitiva : La Camera ha approvato il decreto Sicurezza bis con 322 voti favorevoli, 90 contrari e un’astensione, dopo che sul provvedimento il governo aveva messo la fiducia, confermata mercoledì con 325 sì e 248 no. Adesso, il Testo passerà al Senato per l’approvazione definitiva: secondo il calendario di Palazzo Madama, l’esame dovrebbe cominciare entro il primo agosto. Matteo Salvini è il primo a manifestare soddisfazione per un provvedimento fortemente ...

Chiamata diretta docenti : votata abolizione dal Senato - ora passaggio alla Camera : Approvato in Senato il provvedimento che abolisce la Chiamata diretta docenti e gli ambiti territoriali introdotti dalla Legge 107/2017, la cosiddetta Buona Scuola. Ora si attende il passaggio alla Camera e il responso per l’approvazione definitiva. Approfondiamo la questione. Leggi lo Speciale Concorsi Pubblici Chiamata diretta docenti: cos’è La Chiamata diretta docenti è parte della Legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, ...