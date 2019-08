Bitter Sweet | trame agosto | Ferit e la Piran chiedono a Demet e Hakan di lasciarli in pace

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Torna l'appuntamento con le notizie su- Ingredienti d'amore. Nelle puntate trasmesse a fineAslan e NazliminaccerannoOnder eKaya dopo aver capito che Burak è una loro spia e gli chiederanno diiningaggia Burak Le anticipazioni di- Ingredienti d'amore, tratte dalle puntate in onda a finesu Canale 5, si soffermano sue Nazli, i quali si scaglieranno come una furia controdopo aver smascherato la loro spia. Come abbia visto negli appuntamenti precedenti la Kaya ha ingaggiato Burak per spiare le mosse della cuoca al suo ristorante. Proprio quest'ultima ha assunto il giovane come cameriere ignorando le sue intenzioni malvagie. L'uomo, infatti, ha informato la moglie dell'Onder che lasi era recata a comprare del pesce fresco in una pescheria di fiducia. Qui la ...

