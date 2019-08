Lenti periscopiche per lo Xiaomi Mi MIX 4 | nuove conferme

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 11 agosto 2019) Saranno molti ad attendere loMi MIX 4, specie adesso che diventa sempre più plausibile il device possa adottare una fotocamera periscopica. Stando a quanto riportato da '91mobiles.com', ci sarebbe un secondo brevetto registrato presso la WIPO (World Intellectual Patent Office) in cui il terminale non lascia spazio ad altre interpretazioni (il primo risaliva a qualche settimana fa). Guardando il device posteriormente vi renderete subito conto che l'elemento squadrato in alto ha tutta l'aria di essere un sensore zoom periscopico, cui fanno seguito altre tre fotocamere disposte in senso verticale. Non sappiamo dirvi se quello rappresentato nelle foto sia realmente loMi MIX 4, ma una cosa è certa: il produttore cinese ha intenzione di seguire le orme di OPPO e Huawei nella realizzazione di una fotocamera periscopica, che sta tenendo decisamente banco in questo periodo ...

OptiMagazine : Lenti periscopiche per lo #XiaomiMiMIX4: nuove conferme -