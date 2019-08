ICARDI | su di lui anche la Roma Ora ADL ha fretta di chiudere!

CorSport : Ancelotti pronto a chiamare ICARDI. È lui la garanzia del Napoli : Sul Corriere dello Sport “il tour telefonico internazionale” di Carlo Ancelotti. Il tecnico ha compiuto un personalissimo giro del mondo, telefonando a Manolas, ad Elmas, a Lozano e James, mettendoci la faccia e l’impegno per convincere i calciatori ad abbracciare il progetto del Napoli. Ora, scrive il quotidiano, ha già il numero di Icardi in agenda. Carlo Ancelotti ha attraversato il calcio e ne ha colto l’evoluzione ...

Gazzetta : Ronaldo vuole ICARDI alla Juventus (è lui il vero direttore sportivo) : Ormai è evidente che il responsabile dell’area tecnica della Juventus è Cristiano Ronaldo. L’operazione De Ligt, la messa ai margini della rosa di Dybala e Higuain. E adesso si aggiunge un altro tassello al mosaico: Cristiano Ronaldo vuole Mauro Icardi al centro dell’attacco juventino. Lo scrivo oggi la Gazzetta dello Sport. CR7 reclama al centro dell’attacco un partner di livello. Al portoghese Lukaku andrebbe benissimo, ma ...

ICARDI - si raffredda la pista Napoli. Wanda e i figli restano a Milano - lui non vuole allontanarsi : Il nodo è la famiglia Il nodo, alla fine, è la famiglia. Mauro Icardi non è pazzo. Ci sono motivi seri, validi, che lo tengono legato a quella che è diventata la sua città. La famiglia Icardi resta a Milano. I cinque figli sono stati nuovamente iscritti a scuola a Milano, “giocano a calcio in scuole della zona e non vogliono allontanarsi”. E per fine agosto – informa il Corriere dello sport – la famiglia Icardi si trasferirà nella ...

Inter - ICARDI resta in uscita : il Napoli penserebbe a lui per l'attacco : Il nome di Mauro Icardi continua a caratterizzare questa sessione di calciomercato. Il centravanti argentino è stato messo praticamente fuori rosa dall'Inter con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il tecnico, Antonio Conte, che hanno dichiarato come sia fuori dal progetto. L'attaccante, però, ha già fatto sapere di non essere disposto ad accettare trasferimenti all'estero, rifiutando Arsenal e Atletico Madrid. Il suo futuro sarà in ...

Biasin : «Tanti dialoghi tra Wanda e Giuntoli per ICARDI. Ma lui vuole restare all’Inter» : Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, tifoso dell’Inter, ovviamente appassionato di Icardi. «Non capisco perché Inter e Icardi non facciano la pace, com si faceva a scuola. Sono esagerate le voci sui dissidi nello spogliatoio interista. Icardi non va d’accordo con tre giocatori ma con tutti gli altri ha un ottimo rapporto, si scrivono tutti i giorni. Io sto alle parole di Zhang e di anche di Marotta. Zhang ha detto: mai alla ...

CorSport : Se arriva ICARDI - Milik potrebbe partire : per lui Betis o Bundesliga : Se il Napoli dovesse davvero chiudere per Icardi, Milik potrebbe diventare l’uomo in più del Napoli. Il futuro dell’attaccante in azzurro diventerebbe incerto, nonostante sia De Laurentiis che Ancelotti abbiano sostenuto il polacco finora. Gli infortuni che hanno caratterizzato i suoi inizi al Napoli hanno sicuramente influito su un rendimento che non è quello sperato al suo acquisto. Il Corriere dello Sport scrive che la squadra che ...

Inter – Caso ICARDI - parla Marotta : “su di lui ci siamo espressi in modo esplicito” : Beppe Marotta e la situazione di Mauro Icardi: le parole dell’ad dell’Inter sul calciatore argentino Mauro Icardi non ha ancora trovato un posto per il suo futuro, dopo le manifestazioni dell’Inter di non volerlo più coinvolgere nel progetto nerazzurro. Proprio del ‘Caso Icardi’ ha parlato oggi Beppe Marotta a margine della presentazione dei calendari di Serie A: “tempistiche per risolvere la situazione ...

ICARDI alla Juve - De Laurentiis svela : “Lui vorrà sempre andare lì - io preferisco Insigne” : Il presidente del Napoli De Laurentiis conferma l’interesse per Mauro Icardi: “Non si può ignorare il suo talento, ma abbiamo Milik e Mertens”.“powered by Goal”Dopo aver fatto il punto della situazione su James Rodriguez, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Mauro Icardi, ormai messo sul mercato dall’Inter e seguito anche dagli azzurri.Il patron del club partenopeo ha commentato a tal ...

ICARDI in ritiro con l’Inter per sentirsi dire da Conte che non c’è posto per lui : Mauro Icardi e Wanda Wanda sono in vacanza in Polinesia. Torneranno in Italia nel weekend. Qualche giorno con i figli e poi Maurito partirà per Lugano, dove, in ritiro, lo aspetta Antonio Conte. Il nuovo tecnico ha già parlato con Wanda al telefono per darle la notizia: nei suoi piani, nella sua Inter, non c’è proprio posto per Icardi. Sarebbe meglio per tutti che l’ex capitano andasse via di sua spontanea volontà. Maurito, però, non ...