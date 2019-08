Di Maio : "Governo forte? Ce l'avevamo e la Lega l'ha fatto cadere" : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio continua ad affidare a Facebook il proprio disgusto nei confronti dell'alleato di governo Matteo Salvini, che ha staccato la spina all'esecutivo gialloverde in piena estate puntando il dito contro i tanti no di M5S, finalmente arrivati dopo mesi di sì incondizionati.Di Maio risponde al Ministro dell'Interno, che stamattina ha sottolineato la volontà dei cittadini italiani di avere un governo ...

Crisi di governo - la diretta – Zingaretti : “Governo istituzionale col M5s? No”. Di Maio : “Nessun inciucio - ci affidiamo a Mattarella” : Dopo Grillo, Renzi. “Andare subito al voto è una follia”, dice. Per vari motivi: tra questi anche il blocco dell’aumento dell’Iva, ma anche approvare definitivamente la riforma del taglio dei parlamentari, come da appello di ieri del capo del M5s Luigi Di Maio. Al quarto giorno dall’apertura della Crisi di governo le opzioni per uscirne si moltiplicano. Ma nel borsino quotidiano le elezioni anticipate non sembrano ...

Crisi - Di Maio : “La Lega ha fatto cadere il primo governo vicino al popolo. Da un anno guardava i sondaggi - ma l’inganno si paga” : “Gli italiani stanno affrontando una Crisi di governo assurda voluta dalla Lega. Evidentemente in questo anno la Lega ha passato il tempo a controllare i numeri dei sondaggi“. Esordisce così Luigi Di Maio in un lungo post-sfogo pubblicato su Facebook in cui ha rotto il silenzio per spiegare il punto di vista suo e del Movimento 5 stelle sulla situazione attuale, ricostruendo quanto accaduto negli ultimi giorni con l’alleato di ...

Crisi di governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : «Intesa Renzi-Di Maio? Pericolo per la democrazia». M5S : fake news - giullare : La presidente del Senato Casellati ha convocato i capigruppo per lunedì alle ore 16 «Troppi no fanno male all’Italia» dice il partito di Salvini.

Mozione di sfiducia a Conte. Capigruppo convocati lunedì. Borsa in rosso - su lo spread. Salvini : inaccettabile un governo Renzi-Di Maio : Dopo aver aperto la crisi ora il leader leghista teme il ribaltone. Il vicepremier grillino all’attacco: ha messo i sondaggi davanti all’interesse del Paese