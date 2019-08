Ciao Darwin | ferma la querela del concorrente paralizzato | Non può firmarla

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 11 agosto 2019) Serena Granato Lafirmata dalla moglie di Gabriele Marchetti è priva di efficacia giuridica per la Cassazione Secondo quanto riportato da Il corriere della sera, ildell'ottava edizione dicondotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Gabriele Marchetti, rischia di non essere risarcito. Il 54enne si era gravemente infortunato nel corso della fase dei rulli affrontata alla tanto temuta prova Genodrome del gioco di Canale 5. Una prova fisica rivelatasi fatale per Marchetti, che ha causato all'uomo la rottura di 4 vertebre e la conseguente paralisi. Il drammatico accadimento in questione ha sospinto la moglie dell'infortunato a sporgere una, che al momento Marchetti non può firmare di persona. E ora il procedimento rischia di rivelarsi del tutto vano, perché secondo quanto disponde l’articolo 590 del codice penale per le lesioni gravissime è ...

artvseok : RT @BTSNeapolitan: Partecipazione straordinaria dei BTS a Ciao Darwin - 1 parte #BTSxCiaoDarwin - AndreaInterNews : @la_stordita No, quelli rimasti a casa hanno preferito guardare la replica di Ciao Darwin su Canale 5, che fa ridere meno dei compagni. - nehvirdie : No ragazzi voi non capite, madre natura di ciao darwin mi ha postato nella sua storia???? #ciaodarwin -