Miley Cyrus in vacanza sul Lago di Como | il ballo sensuale in bikini

Per Miley Cyrus è tempo di estate. Lo scatto hot infiamma il web - : Carlo Lanna Non smette di provocare la sensualissima Miley Cyrus che nell'ultima foto pubblicata su i social, incanta i follower con uno scatto molto hot Oltre che cantante è un’artista e una provocatrice. Miley Cyrus ha dimenticato definitivamente il suo ruolo da regina di Disney Channel, ora è una donna che sa quel che vuole dalla vita. Sposata con Liam Hemsworth dallo scorso mese di dicembre, dopo una relazione lunga quasi 10 ...

Ariana Grande ha svelato il titolo della canzone con Miley Cyrus e Lana Del Rey per il film “Charlie’s Angels” : Forse avevi indovinato The post Ariana Grande ha svelato il titolo della canzone con Miley Cyrus e Lana Del Rey per il film “Charlie’s Angels” appeared first on News Mtv Italia.

Twerking Miley Cyrus è ufficialmente tornata - non puoi perderti questi video : HOT The post Twerking Miley Cyrus è ufficialmente tornata, non puoi perderti questi video appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande ha regalato a Miley Cyrus dei bellissimi fiori per ringraziarla dal profondo del suo cuore : Aww The post Ariana Grande ha regalato a Miley Cyrus dei bellissimi fiori per ringraziarla dal profondo del suo cuore appeared first on News Mtv Italia.

I fan sono convinti che Ariana Grande - Miley Cyrus e Lana Del Rey stiano girando il video della canzone per il film “Charlie’s Angels” : Top secret The post I fan sono convinti che Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey stiano girando il video della canzone per il film “Charlie’s Angels” appeared first on News Mtv Italia.

Miley Cyrus : Sono attratta dalle donne - ho lasciato la Disney quando ho scoperto il sex : Miley Cyrus è senza filtri nell’intervista rilasciata a “Elle”. L’artista continua a lasciare tutti a bocca aperta con le sue dichiarazioni bomba. Ha confidato di essere ancora attratta dalle donne, nonostante si sia sposata recentemente con l’attore Liam Hemsworth. La ‘bad girl’, inoltre, ha confessato di aver lasciato il ruolo di Hanna Montana, la serie Disney che le ha dato la fama, subito dopo aver perso la verginità.\\ Prima di scoprire ...

Miley Cyrus : “Amo Liam - ma sono ancora attratta dalle donne” : Miley Cyrus dieci anni fa era uno dei volti di punta della Disney. Oggi "bad girl" la Cyrus ha confidato ad "Elle" di aver detto addio al suo personaggio Hanna Montana nel momento in cui ha scoperto il sesso: "Nel minuto in cui ho perso la verginità ho pensato che non avrei più potuto farlo". E parlando della sua vita da sposata ha ammesso: "Amo Liam, ma sono ancora attratta dalle donne". "Il mio matrimonio - ha detto - è unico e on permetto ...

Miley Cyrus/ "Addio a Disney quando ho perso la verginità". E su Liam Hemsworth... : Miley Cyrus e l'addio ad Hannah Montana e Disney: "quando ho perso la verginità ho capito che non avrei potuto più farlo". E sul marito Liam Hemsworth...

Miley Cyrus choc dichiara sono attratta dalle donne : Al magazine “Elle” Miley Cyrus ha confidato di aver detto addio ad Hanna Montana nel momento in cui ha scoperto il se…so: “Nel minuto in cui ho perso la vergi….ità ho pensato che non avrei più potuto farlo”. E parlando della sua vita da sposata ha ammesso: “Amo Liam, ma sono ancora attratta dalle donne”. Con il passare degli anni il fatato mondo Disney iniziava a starle stretto e a 18 anni ha deciso di ...

Miley Cyrus : "Dal momento in cui ho perso la verginità ho capito che non potevo più essere Hannah Montana" : Senza peli sulla lingua Miley Cyrus, durante un’intervista rilasciata al magazine Elle, parla dei suoi trascorsi come principessa pop nella serie Disney Hannah Montana. “Dal momento esatto in cui ho perso la verginità - a 18 anni - ho capito che non potevo più essere Hannah”, assicura Miley, che poi aggiunge: “Dai, sarebbe stato ridicolo”.“Mi sentivo strana, sono cresciuta in quel ...

Miley Cyrus anche se sono sposata mi sento attratta dalle donne : Miley Cyrus ha confidato ad “Elle” di aver detto addio ad Hanna Montana nel momento in cui ha scoperto il se…so: “Nel minuto in cui ho perso la verg….ità ho pensato che non avrei più potuto farlo”. E parlando della sua vita da sposata ha ammesso: “Amo Liam, ma sono ancora attratta dalle donne”. Con il passare degli anni il fatato mondo Disney iniziava a starle stretto e a 18 anni ha deciso di dire addio ad Hanna Montana nonostante il successo ...

Miley Cyrus : “Nel minuto in cui ho perso la verginità ho detto addio alla Disney” : FQ Magazine Francesco Sarcina, “la moglie lo lascia per il suo migliore amico e testimone di nozze: Riccardo Scamarcio” Sembra un’eternità invece sono passati solo dieci anni da quando Miley Cyrus ha detto addio ad Hanna Montana, il personaggio dell’omonima serie tv per ragazzi della Disney che l’ha resa celebre in tutto il ...

Miley Cyrus è in una relazione etero ma è “ancora sessualmente attratta dalle donne” : La star ha parlato del suo matrimonio e di cosa pensa della maternità The post Miley Cyrus è in una relazione etero ma è “ancora sessualmente attratta dalle donne” appeared first on News Mtv Italia.

Miley Cyrus : “Quando ho perso la verginità ho capito che non potevo più essere Hannah Montana” : Miley Cyrus ha rilasciato una lunga intervista a 'Elle'. La cantante si è raccontata spaziando dalla vita matrimoniale con Liam Hemsworth all'attrazione sessuale che continua a provare per le donne. Inoltre, è tornata con la mente al ruolo di Hannah Montana e alle prime esperienze con il sesso che cambiarono il suo approccio al personaggio.Continua a leggere