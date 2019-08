Il cane in spiaggia si può portare Ecco le regole da rispettare

Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 10 agosto 2019) Si puòilal mare ma bisognauna lunga serie di ordinanze, norme provinciali, leggi regionali, principi comunitari e regolamenti dei singoli stabilimenti balneari concessionari.il quadro completo delle

PetLevrieri : RT @24zampe: Il cane in spiaggia si può portare ma ci sono regole da rispettare: il @sole24ore spiega quali - ailinon80 : RT @24zampe: Il cane in spiaggia si può portare ma ci sono regole da rispettare: il @sole24ore spiega quali - jacopogiliberto : RT @24zampe: Il cane in spiaggia si può portare ma ci sono regole da rispettare: il @sole24ore spiega quali -