Fico contro Salvini | “Solo presidenti convocano le Camere e solo il Colle può scioglierle”

Un vasto Incendio è scoppiato oggi sulla A14 all'altezza di Borgo Panigale in seguito allo scontro tra due camion. Il bilancio al momento è di un morto. Forti disagi alla circolazione con il tratto chiuso tra Bologna Centro-Borgo Panigale e Ramo Verde-Via Emilia. L'incidente si è verificato nello stesso punto in cui lo scorso anno scoppiò una cisterna.

LIVE Inter-Psg 0-0 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : i nerazzurri controllano il gioco - francesi in difFicoltà : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 35′ Calcio di punizione in favore dell’Inter che si conclude con una serie di rimpalli sulla trequarti di campo, la quale premia i transalpini. 33′ Palleggio estenuante dell’Inter, spesso fermato da un fallo da parte dei francesi. 31′ Si riparte con il pallone tra i piedi del PSG. 28′ Cooling break, necessario per via dell’umidità presente a Macao. 27′ Cade a ...

Paola Caruso contro Raffaella Fico per il flirt con il papà di Michelino : «Astinenza da popolarità?» : Paola Caruso si scaglia a testa bassa contro Raffaella Fico dalle pagine di Spy. La shogirl ha scoperto il flirt della Fico il suo ex fidanzato Francesco Caserta, padre del figlio Michelino, che si è sempre rifiutato di riconoscerlo. È per questo motivo che l'ex Bonas si stupisce del fatto che Raffaella Fico possa essersi innamorata di lui, lanciandole delle acuminate frecciatine…

Juventus - Rabiot dopo il ko contro il Tottenham : “in difFicoltà nel primo tempo - ho bisogno di crescere” : “Nel complesso e’ stata una buona partita. Siamo stati piu’ in difficolta’ nel primo tempo, ma eravamo contro un’ottima squadra, che e’ molto piu’ avanti di noi dal punto di vista della preparazione fisica. Nel secondo tempo abbiamo toccato piu’ la palla e giocato piu’ di squadra, e siamo migliorati anche grazie ai gol. E’ stata la prima partita, quindi c’e’ molto da ...

Borsellino : Fico - ‘ogni giorno Stato rinnovi impegno contro mafie’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “La notizia di quell’esplosione devastante in un pomeriggio d’estate, a Palermo, in via d’Amelio, ha segnato le coscienze, la vita, il quotidiano del nostro Paese. Era il 19 luglio 1992 quando la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e i componenti della sua scorta: Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina”. Così il presidente ...

LIVE Italia-Germania 6-7 - Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA : Settebello in difFicoltà contro i tedeschi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7’02” Del Lungo para su conclusione di Reibel in superiorità. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO. Italia-Germania 6-7 3″ Gol Germania. Rapido uno-due Stamm-Eidner e Del Lungo è battuto. Italia-Germania 6-7. 1’17” Tiro di Figlioli da lontano murato dalla difesa tedesca. 2’14” Importante palla recuperata in difesa da Figari. 3’16” ...

Scontro tra quattro veicoli - disagi al trafFico sulla Pontina : Roma – sulla strada statale 148 Pontina si segnalano code in uscita da Roma (direzione Latina) a causa di un incidente all’altezza dello svincolo Pratica di Mare/Torvajanica (km 20,600). L’incidente ha coinvolto quattro vetture. Il personale Anas e’ intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilita’ appena possibile. L'articolo Scontro tra quattro veicoli, disagi al traffico sulla Pontina proviene da ...

Fico contro Salvini sul caso Lega-Russia : "Non ha dato disponibilità all'Aula - da lui una mancanza di rispetto" : “Una mancanza di rispetto istituzionale nei confronti del Parlamento”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, definisce così la mancata risposta di Salvini alla richiesta di andare in Aula a parlare della vicenda dei presunti finanziamenti illeciti dalla Russia alla Lega. “Dopo aver inoltrato al governo la richiesta avanzata da alcuni gruppi che il ministro Salvini venga in Aula a riferire non ho ricevuto alcuna ...

Maxi sequestro di droga in Brasile : "La mafia italiana controllava il trafFico di cocaina" : Un'indagine condotta dalla polizia brasiliana, con quelle italiana e francese, ha scoperto che alcuni esponenti della mafia italiana erano i proprietari di quasi 1,2 tonnellate di cocaina sequestrate nel porto di Santos. A riportarlo fonti giornalistiche secondo cui la droga sarebbe stata inviata in Costa d'Avorio per poi essere spedita in Calabria.

Lega : domani incontro Fico-Zingaretti alle 10 alla Camera : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – domani alle 10 a Montecitorio il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrerà il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. L’incontro segue la telefonata con cui il segretario dem sollecitava i presidenti delle Camere “a un incontro urgente per garantire che nelle sedi parlamentari ci sia immediatamente la possibilità di ascoltare il Governo su quanto sta accadendo” sul Russiagate. ...

Salvini contro Fico : 'Blocca Dl sicurezza' - la replica : 'Ignora come funziona la Camera' : Il decreto Sicurezza Bis finisce di nuovo al centro di una disputa tra le due forze di governo. Stavolta Salvini sostiene che sia stato lo stesso Presidente della Camera, Roberto Fico, a bloccare otto emendamenti voluti dalla Lega. A sua volta, però. Fico replica che non ha bloccato nulla, in particolare gli emendamenti di cui parla Salvini, e che in realtà se ne stanno vagliando altri. Il Presidente si chiede quindi se chi parla conosce davvero ...