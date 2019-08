Beppe Grillo torna in campo e sorprende tutti Le parole che hanno lasciato Salvini a

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 10 agosto 2019) È unscatenato quello che rompe il silenzio e si getta a capofitto sulla crisi del Governo Conte: “Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli subito, altro che elezioni, salviamo il Paese dal restyling in grigio-verde dell’establishment che lo sta avvolgendo. Come un serpente che cambia la pelle”. Questo il pensiero del fondatore del Movimento 5 Stelle direttamente sul blog. Mentre Matteonon smette di accelerare. “Mi aspetto che il Parlamento si esprima il prima possibile e non dopo Ferragosto. Bisogna avere presto un governo che faccia la manovra”. Ha detto il leader della Lega a Matera. Ha fretta: la crisi va accelerata, la parola fine all’alleanza con i grillini va ufficializzata con un atto di forza. Ma ledel comico pentastellato sono chiare: “Mi eleverò per salvare l’Italia dai nuovi barbari, non si può lasciare il Paese in ...

beppe_grillo : HO UN MESSAGGIO IMPORTANTE PER TUTTI VOI. Massima diffusione! - beppe_grillo : L'acqua, il nostro bene più prezioso...che diamo sempre per scontato. Per 17 paesi il rischio idrico è ai massimi l… - beppe_grillo : L'azienda colombiana Conceptos Plasticos contribuirà a costruire scuole in #Africa, realizzate con mattoni di… -