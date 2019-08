Salvini: incredibile idea intesa Pd-M5S

"L'unico dubbio -e sarebbe una cosaè che sento che ci sono toni simili tra Pd e 5 Stelle, tra Renzi e Di Maio:nessuno prenda in giro l'Italia e nessuno s'inventi un governo inaccettabile per la democrazia". Lo ha detto il leader della Lega, parlando dopo l'apertura della crisi di governo. "L'unica cosa più utile, trasparente e dignitosa è andare a votare prima possibile. Tutti i parlamentari della Lega saranno a Roma da lunedì", fino a venerdì,"non esiste che si dica che non si può lavorare a Ferragosto".(Di venerdì 9 agosto 2019)