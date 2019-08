MotoGp – Dovizioso fa il punto dopo le FP2 in Austria | “tutti vicini Caduta? Tutto ok

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Austria 2019 : “La caduta non mi preoccupa - ho visto ottimi miglioramenti sulla moto” : Anche se ha chiuso il suo venerdì del Gran Premio di Austria 2019 della MotoGP con una caduta e con un nono posto complessivo che lo ha messo letteralmente sul filo del rasoio per quanto riguarda la qualificazione alla Q2 di domani, Andrea Dovizioso è sorridente e preferisce pensare agli aspetti positivi delle sue prime due sessioni svolte sul circuito del Red Bull Ring. “So che ho concluso la mia FP2 con una scivolata, ma si tratta ...

MotoGp - GP Austria 2019 : risultati e classifica prove libere 2. Marquez in testa - Dovizioso nono - Valentino Rossi 11° : Marc Marquez ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa allo Spielberg. Lo spagnolo ha stampato un rilevante 1:23.916 precedendo Maverick Vinales di 66 millesimi e Nakagami di 0.155. Andrea Dovizioso, primo in mattinata, è caduto nel finale e non è dunque riuscito a completare un giro veloce concludendo in nona posizione a mezzo secondo alle spalle di Danilo Petrucci e Cal ...

MotoGp - i mugugni di Andrea Dovizioso. Mondiale ormai sfumato e Ducati che pensa a Lorenzo : nubi sul futuro del forlivese : Il rientro dalle vacanze estive non è stato dei migliori per Andrea Dovizioso che si è dovuto accontentare del secondo posto nel GP di Repubblica Ceca e ora si trova a ben 63 punti di distacco da Marc Marquez, trionfatore a Brno e ormai dominatore della stagione. Il forlivese cercherà di invertire la rotta in occasione del GP d’Austria che si corre in questo weekend ma non sarà semplice battere il Campione del Mondo e provare a tenere ...

MotoGp - Jorge Lorenzo con la Ducati ufficiale nel 2021? Le ultime indiscrezioni - Dovizioso potrebbe dire addio? : Il Mondiale MotoGP fa tappa in Austria e a fare rumore è la clamorosa ipotesi di mercato che coinvolgerebbe Jorge Lorenzo: un possibile ritorno in Ducati dopo l’addio dell’anno scorso per approdare in Honda. L’indiscrezione, lanciata da Sky Sport alla vigilia dell’appuntamento allo Spielberg, parlava di un possibile passaggio dello spagnolo al Team Pramac nel 2020 al posto di Jack Miller. Oggi il quotidiano Marca ha ...

LIVE MotoGp - GP Austria 2019 in DIRETTA : prove libere 2 in tempo reale - Valentino Rossi e Dovizioso per rispondere a Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca prove libere 1 – Classifica tempi prove libere 1 VIDEO MARC Marquez NELLA GHIAIA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato dello Spielberg. I centauri scenderanno in pista e avranno a disposizione 45 minuti di tempo per effettuare la messa a punto sulle proprie moto e per ...

DIRETTA MotoGp/ Prove libere live : Dovizioso il più veloce della Fp1! - Gp Austria - : DIRETTA MOTOGP Prove libere FP1 e FP2 live GP Austria 2019 Zeltweg: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito Red Bull Ring, oggi venerdì 9 agosto,.

MotoGp - Risultato FP1 GP Austria 2019 : Dovizioso il migliore davanti a Marquez - Valentino Rossi quinto : Sono andate in archivio le prove libere 1 del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato “Stop&go” di Spielberg, la Ducati di Andrea Dovizioso ha dato conferme di quanto detto nella vigilia, issandosi in vetta all’ordine dei tempi, montando negli ultimi minuti un set di gomme morbide nuove: 1’24″033 per il forlivese sulla Rossa, che nel proprio fortino vuol interrompere ...

MotoGp – Terminate le FP1 in Austria : Dovizioso fa subito la voce grossa - Valentino Rossi nella top-5 [TEMPI] : Il pilota della Ducati chiude davanti a tutti la prima sessione di libere in Austria, dietro di lui Marquez e Viñales. Quinta posizione per Valentino Rossi, preceduto da Jack Miller Andrea Dovizioso comincia alla grande il fine settimana di Spielberg, chiudendo davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gp d’Austria. AFP/LaPresse Con un giro pressoché perfetto, il pilota della Ducati si prende la testa della classifica, ...

LIVE MotoGp - GP Austria 2019 in DIRETTA : prove libere 1 in tempo reale. Valentino Rossi e Dovizioso vogliono partire bene : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Austria (9 agosto) – La presentazione del GP d’Austria Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg si andranno a definire gli assetti in vista delle qualifiche di domani e della corsa domenicale, non volendo lasciare nulla al caso. Sul circuito ...

MotoGp - Dovizioso lancia la sfida a Marquez : “difficile fermarlo anche in Austria - ma ci proveremo” : Il pilota della Ducati ha ammesso di puntare ad un risultato positivo su una pista che ben si addice alla DesmosediciGP Negli ultimi tre anni in Austria ha vinto sempre la Ducati, con un successo a testa ottenuto da Iannone, Dovizioso e Lorenzo. Un ottimo modo per approcciarsi al Gran Premio in programma domenica sul circuito di Spielberg, dove i ducatisti se la dovranno vedere con il cannibale Marc Marquez. AFP/LaPresse Il Dovi sa che non ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Austria 2019 : “Vogliamo il poker al Red Bull Ring - Marquez non è troppo lontano…” : Andrea Dovizioso arriva al Red Bull Ring carico di aspettative e voglia di tornare a primeggiare, dopo alcune gare nelle quali le occasioni per brillare hanno scarseggiato. L’occasione del Gran Premio d’Austria 2019 di MotoGP è di quelle da non lasciarsi sfuggire, dato che sulla pista incastonata nei monti della Stiria la Ducati ha sempre vinto da quando è tornata in calendario, ovvero dal campionato 2016. Il primo commento del ...

MotoGp - Dovizioso fiducioso in vista del Gp d’Austria : “non nego che sia un’ottima pista per noi - ma Marquez…” : Il pilota della Ducati ha parlato al sito ufficiale del team in vista dell’undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Archiviato il Gp di Brno e i successivi test svolti sullo stesso circuito ceco, la MotoGp adesso si sposta in Austria per l’undicesimo appuntamento in calendario. AFP/LaPresse Andrea Dovizioso, dopo il secondo posto ottenuto lo scorso fine settimana, è secondo anche nella classifica generale con 147 punti ( ...

MotoGp - GP Austria 2019 : una pista favorevole per la Ducati. Petrucci e Dovizioso all’attacco di Marquez : La stagione 2019 della MotoGP ha appena terminato il prolungato weekend di Brno che si è concluso con le otto ore di test della giornata di ieri e in fretta e furia si prepara ora al trasferimento verso Spielberg dove andrà in scena tra pochissimi giorni il GP d’Austria. In terra ceca abbiamo assistito alla sesta sinfonia stagionale di Marc Marquez che, soprattutto in qualifica, ha dimostrato ancora una volta a tutti perché è diventato il ...

MotoGp - analisi test Brno 2019 : in Yamaha esordisce la prima versione della M1 2020 - nuovo forcellone per Dovizioso : Terminato il Gran Premio della Repubblica Ceca il Motomondiale 2019 si è fermato a Brno per una giornata supplementare di test sull’iconico circuito, dove i team hanno potuto effettuare i primi importanti passi in vista della prossima stagione. Ricapitolando i tempi, il baby talento francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo si è imposto con un ottimo 1:55.616 Petronas Yamaha SRT, precedendo due dei compagni di marca Maverick Viñales ...