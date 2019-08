Icardi senza numero - Lukaku gli ruba il 9 : Milano, 9 ago. – (AdnKronos) – si prende la maglia di Mauro Icardi. Dopo la firma ufficiale, l’Inter ha svelato che il numero scelto dall’attaccante belga è il numero 9 che apparteneva all’argentino, un ulteriore segnale che la rottura tra il club nerazzurro e Icardi è ormai insanabile. Il giocatore di Rosario appare ora senza numero di maglia nella rosa della squadra sul sito ufficiale dell’Inter. ...

Inter - ennesimo ceffone nei confronti di Mauro Icardi : l’argentino si ritrova… senza numero! : Il club nerazzurro infatti ha accettato la richiesta di Lukaku di prendere il 9 come numero di maglia, con buona pace di Maurito L’Inter accoglie Romelu Lukaku, l’acquisto più costoso nella storia dell’Inter. Dopo un lungo tira e molla, l’attaccante belga è finalmente nerazzurro, grazie all’accelerata di due giorni fa che ha permesso al club di Suning di mettere le mani sull’ex Manchester United. Claudio ...

Wanda Nara hot : la moglie di Icardi e quel gioco ‘vedo-non vedo’ - la showgirl blocca i commenti nella FOTO senza intimo : Wanda Nara bollente sui social: la showgirl, consapevole, toglie ai fan la possibilità di commentare sotto il nuovo post sexy Un’estate davvero bollente quella di Wanda Nara: la showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi, ha trascorso le vacanze con la famiglia, tra sedute di make up e bollenti set FOTOgrafici. Wanda Nara ha portato con sè FOTOgrafa e truccatore per essere sempre impeccabile in vacanza e poter scattare tante ...

Corsera : l’Inter lascia a casa Icardi e vola a Singapore senza attaccante ma con lo chef : Curiosa per non dire al limite dell’assurdo la situazione dell’Inter, sottolineata dal Corriere della Sera, che è partita ieri destinazione Singapore dove affronterà il primo test stagionale senza una punta. Si discute tanto del mercato del Napoli, non senza le solite critiche al presidente per il fatto che il club non abbia ancora chiuso l’affare James Rodriguez e portato a casa un big per il reparto offensivo, eppure ...

L'Inter realizza 45 milioni senza svendere Icardi. La Juve incassa con Spinazzola - ok per Rabiot : C'è l'inizio del mercato, la sosta invernale e il derby e le partita di cartello, ma sul calendario dei direttori sportivi non manca un cerchio rosso sul 30 giugno. Siamo alla resa dei conti, oggi si chiudono i bilanci e i numeri vanno sistemati con le ormai consuete plusvalenze per rispettare il fa