Botte e sputi al cane in un suo video | youtuber indagata dalla polizia | “Inaccettabile”

(Di venerdì 9 agosto 2019) Brooke Houts,da oltre 300mila follower, risultaper maltrattamento sugli animalidi Los Angeles dopo che su Internet è finito uno dei suoivirali in cui prende ae ail suo, un Dobermann, scatendando l'ira e l'indagnazione degli utenti. Ma lei si difende: "Come genitore devo mostrargli cosa è inaccettabile".

