Via negracci di m Migranti insultati all' uscita di un museo a Cagliari

(Di giovedì 8 agosto 2019) “Viadi m****”. Così una donna di circa sessantanni si sarebbe rivolta a due, un 18 enne liberiano e un minore sotto tutela, all’della Galleria d’arte moderna di. L’episodio, di cui scrive l’Unione Sarda, è stato confermato all’ANSA dalla tutrice del ragazzo, un giovane proveniente dalla costa d’Avorio.La donna, Elisabetta, 56 anni, ha in carico il ragazzo da marzo di quest’anno. “Eravamo andati a fare un vista guidata alla Galleria d’arte moderna - racconta - quando siamo usciti, nei pressi dei giardini pubblici, una signora dall’altra parte della strada si è messa ad urlare cattiverie contro i due per il loro colore della pelle”. “Ora non so se sia tratti di razzismo o se questa è semplicemente una scema - ha aggiunto la donna - so soltanto ...

