Fonte : romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2019) Roma –furibonda questa mattina a Roma intorno alle 10 sulla rampa di uscita della, all’altezza di Castel Romano. Tre i feriti, dei quali uno. Protagonisti 6 venditori ambulanti di panini – tutti arrestati peraggravata – da tempo in lotta per contendersi la postazione per i loro furgoncini. Oggi l’epilogo, gli ambulanti se le sono date addirittura utilizzando spranghe di ferro. Tra gli arrestati, 2 donne polacche e 4 uomini italiani, dei quali 3 romani (uno di 16 anni) e un tarantino. I feriti sono ricoverati al Sant’Eugenio. Preoccupa uno di loro con sospetta emorragia cerebrale: se le sue condizioni dovessero peggiorare cambierebbe anche il capo d’accusa per gli arrestati dallaaggravata all’omicidio. Non particolarmente gravi le condizioni degli altri ricoverati, uno con la mandibola rotta, l’altro ...

romadailynews : #Pontina, #rissa tra ‘paninari’: un ferito grave: #Roma – Rissa furibonda questa mattina a… - Mara13437851 : RT @ilmessaggeroit: Roma, si contendono il posto dove vendere i panini sulla #pontina: maxi #rissa con coltelli e #spranghe - MenegazziMarina : RT @ilmessaggeroit: Roma, si contendono il posto dove vendere i panini sulla #pontina: maxi #rissa con coltelli e #spranghe -