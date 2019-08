No Man' s Sky Beyond si mostra nel trailer di lancio

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 8 agosto 2019) Hello Games ha da poco pubblicato ildidi "", l'importante aggiornamento di No Man's Sky in arrivo tra pochi giorni su PC e console."No Man's Sky:racchiude in sé tre importanti e massicci aggiornamenti, incluso No Man's Sky Online: una nuova stravolgente esperienza social e multiplayer che incentiverà i giocatori di tutto l'universo a incontrarsi e giocare assieme. L'uscita divede anche l'introduzione della Realtà Virtuale in No Man's Sky, portando a nuova vita l'intero gioco, in un'immersiva e unica esperienza VR"."No Man's Sky:è il settimo aggiornamento importante rilasciato dall'uscita del gioco, nel 2016.introduce una quantità di contenuti pari all'estremamente apprezzato NEXT, aggiornamento rilasciato l'anno scorso".Leggi altro...

