Lukaku è l’acquisto più costoso della storia dell’Inter

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2019) Romeluè ufficialmente un nuovo giocatore. Ed è anche l’acquisto piùnerazzurra. Lo scrive Calcio e Finanza. Il belga è costato 65 milioni di euro più circa altri 13 di bonus. Finora la cifra maggiore spesa dall’Inter erano stati i 46 milioni per l’acquisto di Vieri dalla Lazio, nel 1999. Seguivano i 43 milioni per Joao Mario acquistato nel 216 dallo Sporting Lisbona. Nella top ten degli acquisti più cari ci sono anche Geoffrey Kondogbia (40,9 milioni al Monaco nel 2015), Radja Nainggolan (38 milioni la scorsa estate dalla Roma). E ancora Hernan Crespo (36 milioni alla Lazio nel 2002), Milan Skriniar (33,5 milioni alla Sampdoria), Gabigol (33 milioni al Santos nel 2016). Presenti in elenco anche Alessandro Bastoni (31 milioni complessivi all’Atalanta) e Ronaldo, acquistato dal Barcellona per 28 milioni nel 1997. L'articolo...

