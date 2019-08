Dalla morte di Lambrecht al poco rispetto in gruppo | Nibali pungente | “una volta

UeD - Karina distrutta Dalla morte di Carolina : “Si ricomincia” - la decisione : Karina Cascella in lutto, l’ex opinionista di UeD quasi in lacrime per il cane Carolina Karina Cascella ha pubblicato una storia Instagram in cui la si vede quasi in lacrime per la morte della sua cagnolina Carolina: un duro colpo per l’ex opinionista di Uomini e Donne che non è ovviamente scesa nei dettagli ma […] L'articolo UeD, Karina distrutta dalla morte di Carolina: “Si ricomincia”, la decisione proviene da ...

Morte Lambrecht - Formolo : ‘Scossi Dalla tragedia - in gruppo non si tirano mai i freni’ : Il mondo del ciclismo è nuovamente sotto shock per l’ennesima tragedia, un incidente mortale che ha portato via Bjorg Lambrecht facendo tornare la mente a Wouter Weylandt, Andrei Kivilev, Fabio Casartelli e i tanti altri ragazzi scomparsi mentre inseguivano i propri sogni in sella ad una bicicletta. Lambrecht è caduto ieri nella terza tappa del Giro di Polonia ed è morto qualche ora dopo in ospedale mentre i medici cercavano disperatamente di ...

Mediaset - il toccante tributo a Mike Bongiorno a dieci anni Dalla morte : Mike Bongiorno se ne è andato dieci anni fa. Per l’occasione Mediaset ricorda il re del quiz con una programmazione speciale intitolandogli lo storico “Studio 7” del centro produttivo di Cologno Monzese. Venerdì 6 settembre andrà in onda una prima serata su Canale 5, Maurizio Costanzo Show – Specia

A 127 anni Dalla morte Arthur Rimbaud riceve ancora lettere d’amore sulla sua tomba : La tomba del poeta francese Arthur Rimbaud è un luogo di culto per appassionati di tutto il mondo. Motivo per cui, oltre ad essere meta di pellegrinaggi, nel cimitero di Charleville-Mézières è stata installata una cassetta postale dove arrivano lettere d'ogni tipo, che il sagrestano-postino apre quotidianamente.Continua a leggere

Jennifer Aniston e Justin Theroux/ Abbraccio sconvolti Dalla morte del cane Dolly : Jennifer Aniston e Justin Theroux, la coppia si ritrova per celebrare l'addio alla loro adorata cagnolina Dolly scomparsa domenica scorsa.

Virginia Marchesini : a tre anni Dalla morte - il tenero ricordo della madre Anna : A tre anni dalla prematura scomparsa dell’amatissima Anna Marchesini, la figlia Virginia, in un’intensa intervista a Repubblica, ne fa un tenero ritratto, svelando lati inediti della sua straordinaria mamma. L’attrice umbra, protagonista della comicità italiana, è morta il 30 luglio del 2016, a causa dell’artrite reumatoide, ma fino all’ultimo si è dedicata con la sua arte e la sua intelligenza al suo pubblico e, ancor di più, alla persona al ...

A 8 anni Dalla morte di Amy Winehouse l'ex marito vuole parte del suo patrimonio - : Riccardo Palleschi Sono passati 8 anni dalla triste morte di Amy Winehouse, star internazionale di musica soul, ora l'ex marito Fielder-Civil chiede 1 milione di sterline alla famiglia dell'ex moglie l'ex marito di Amy Winehouse, Fielder-Civil, dopo aver ammesso di essere stato lui a portare la cantante sulla strada dell'eroina, ora ha chiesto alla famiglia della defunta 1 milione di sterline. Una cifra forfettaria che dovrà ...

Lecce - due donne morte folgorate in giardino : colpite Dalla scarica di un filo scoperto : La prima donna è rimasta uccisa mentre stava annaffiando le piante, l'altra che abitava vicino a lei è accorsa per salvarla. Ferita la figlia 17enne di una delle due

Sergio Marchionne : eredità a un anno Dalla morte e il giallo sulla data : Sergio Marchionne: eredità a un anno dalla morte e il giallo sulla data Sergio Marchionne è morto un anno fa: qual è la sua eredità a 365 giorni dalla sua scomparsa? E qual è la vera data della sua morte, è davvero il 25 luglio? Nel 2003 Marchionne entra nel CdA della Fiat, senza però che nessuno lo conosca. Amante dei silenzi, vestito elegante con giacca e cravatta, un anno dopo diventa amministratore delegato. Inizia a indossare maglioni, ...

Un anno Dalla morte di Sergio Marchionne - il dolce messaggio di John Elkann : “il suo esempio è vivo in noi” : Domani ricorrerà il primo anniversario dalla morte di Sergio Marchionne, così John Elkann ha voluto ricordarlo con un messaggio dolce ed emozionante Domani sarà il primo anniversario dalla morte di Sergio Marchionne, scomparso il 25 luglio 2018 in seguito ad una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sarà un giorno triste per FCA, Ferrari e CNH Industrial: le aziende che sono cresciute grazie al lavoro proprio di ...

Iran : “Arrestate 17 spie addestrate Dalla Cia. Alcune sono già state condannate a morte” : Crescono ancora le tensioni tra Iran e Stati Uniti. “Diciassette spie addestrate dalla Cia sono state identificate e arrestate in Iran”, hanno reso noto sono le autorità Iraniane, citate da Farsnews: “Alcune sono state condannati a morte e altre a lunghe pene detentive”, ha detto alla stampa il capo del controspionaggio del ministero dell’Intelligence Iraniano. L’accusa è di aver spiato centri sensibili nel Paese. ...

Ricordo di von Karajan a trent'anni Dalla morte - : Giovanni Gavazzeni Il 16 luglio 1989 moriva Herbert von Karajan. Moriva sulla sommità della fama, dopo aver costruito una carriera formidabile che lo aveva portato alla guida simultanea della Filarmonica di Berlino (succedendo al suo più fiero negatore, Wilhelm Furtwängler) e del Festival di Salisburgo, dove fino alla sua scomparsa inviti ed esclusioni erano amministrati secondo i gusti del Sovrano, evitando eventuali «ombre» che ne ...