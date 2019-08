Carolina Crescentini è incinta di Motta? Pancino sospetto e gossip

Carolina Crescentini incinta di Motta? Il pancino è sospetto : Secondo il settimanale Nuovo in edicola, tra Carolina Crescentini e il compagno, il cantante Motta, non solo tutto starebbe andando a gonfie vele, ma potrebbe anche esserci presto il consolidamento di un amore che dura da tempo con l'arrivo di un bebè.La coppia sarebbe stata paparazzata a Taormina, e ciò che sembrerebbe aver insospettito i fotografi presenti sul posto sarebbe stato il fatto che Carolina si sia sempre mostrata in pubblico ...

«Non prendiamoci sul series» : Carolina Crescentini consiglia la serie per gli orfani di Boris : Nel player qui sotto la nuova puntata di Non prendiamoci sul series con Carolina Crescentini Chiacchierare di serie tv è come prolungarne la visione: finito un episodio plachiamo l’attesa del successivo spulciando il web alla ricerca di teorie e riflessioni e lo commentiamo con un ospite. Non da esperti, o da critici, ma da appassionati binge watcher. Non prendiamoci sul series è proprio questo: un podcast dove troverete speculazioni, ...