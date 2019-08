Recensione Wolfenstein Youngblood | gemelle di sangue contro il Nazismo

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Si scrive, si legge come l'ultimo passo della più recente evoluzione di una saga che ha scritto, assieme ad una manciata di altri titoli, la storia stessa del genere degli sparatutto in prima persona. Sotto la sapiente guida di Bethesda Softworks, i ragazzi di MachineGames hanno saputo prendere per mano un franchise considerato intoccabile e confezionare un reboot con tutti i crismi, capace di proiettare l'epopea di B.J. Blazkowicz nel mercato videoludico moderno. Da quel Castledel 1981 è cambiato tanto, tantissimo. Ma il team di sviluppo è stato capace di preservare l'identità di un gioco seminale, trasformandolo allo stesso tempo - con due capitoli principali ampiamente apprezzati da pubblico e critica - in un'esperienza galvanizzante, inaspettatamente fresca e fondata sul singleplayer. Oltre che sullo sterminio dei nazisti in una realtà distopica ...

