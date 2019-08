Ancelotti in conferenza glissa sul mercato ma non sul suo futuro in MLS

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Carloinstampa prima del match amichevole contro il Barcellona ha preferitore sulma non sul suo. Allenare in MLS potrebbe essere una bella esperienza inin– Il tecnico azzurro non ha approfondito argomenti dima ha aperto ad un possibile approdo in MLS citando l’invito dell’amico David Beckham. Ecco quanto riportato da Fox Sport Colombia Sul Barcellona “E’ chiaro che senza Messi perdi qualcosa di qualità, ma il Barcellona ha tanti altri grandissimi campioni in rosa. Sfideremo una squadra di valore assoluto che anche quest’anno è tra le favorite per vincere la Champions League ed ilche hanno fatto conferma questo loro obiettivo”“James al Napoli? Siamo concentrati alle situazioni legate al campo ed a queste amichevoli. Sono qui ...

LuigiLiccardo4 : RT @DiMarzio: #Barcellona e non solo #Ancelotti parla anche di #Lozano ?? - Rarioooo____ : RT @DiMarzio: #Barcellona e non solo #Ancelotti parla anche di #Lozano ?? - DiMarzio : #Barcellona e non solo #Ancelotti parla anche di #Lozano ?? -