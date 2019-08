Uffici doganali e monopoli | i sindacati chiedono cambiamento di rotta

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di martedì 6 agosto 2019) Pescara - CGIL FP CISL FP E UIL PA REGIONALI hanno rimarcato la grave carenza di organico e le gravi sofferenze in moltidella regione in particolare su Avezzano, Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto al Direttore Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo Gianfranco BROSCO. L’o delle Dogane di Pescara che presidia con le quattro sedi distaccate le tre province rivierasche della Regione Abruzzo (Pescara, Teramo e Chieti) Tali strutture che devono garantire il servizio su tre porti, un aeroporto (con tutte le conseguenze della Brexit rinviate ad ottobre) e ben duefinanziari (uno ad Ortona e uno a Vasto) hanno visto assottigliarsi, negli ultimi tre anni del 10 % il personale in forza fino ad arrivate ad oggi con un totale di n. 75 dipendenti in servizio. Tale riduzione prosegue inarrestabile e con lo stesso ritmo sia nel 2019 (2 ulteriori unità in pensione entro ...