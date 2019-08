Santa Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa | festa e programma

Roma : stasera a Santa Maria Maggiore torna il “Miracolo della Neve” : stasera all’Esquilino, a partire dalle 21, avrà luogo la rievocazione del “Miracolo della Madonna della neve“: la tradizione molto amata e partecipata è giunta alla 36ª edizione. Un manto di neve artificiale, fatta di schiuma, ricoprirà la piazza Santa Maria Maggiore, in ricordo dell’evento miracoloso che, stando alla leggenda, diede il via alla costruzione della basilica nel 358 dopo Cristo. E’ prevista una serata ...

“Senza camicia - senza reggiseno”. Francesca Barra - nuda e bellissima. Lo scatto (pazzesco) di suo marito - Claudio Santamaria : La loro è la storia d’amore che ognuno di noi vorrebbe vivere. Parliamo naturalmente dei due piccioncini di Instagram: Francesca Barra e Claudio Santamaria che ancora una volta hanno dato dimostrazione del loro affetto sul social network. Lo fa particolarmente lei, fotografata da lui, in uno scatto a dir poco conturbante. Eccola posare, infatti, semi-nuda, adagiata sul letto, la camicia sbottonata e una mano maliziosa che si muove a coprirle il ...

Roma : a Santa Maria Maggiore torna il “Miracolo della Neve” : Il 5 agosto 2019 si terrà la 36ª edizione dello spettacolo di rievocazione ideato nel 1983 dall’architetto Cesare Esposito in ricordo di una tradizione devozionale molto cara ai Romani: avrà luogo infatti la rievocazione storica del Miracolo della Madonna della Neve. A mezzanotte la neve artificiale imbiancherà la cupola della chiesa di Santa Maria Liberiana e piazza Santa Maria Maggiore, sul Colle Esquilino. Secondo la tradizione, la ...

Santa Marta di Betania/ Si celebra oggi 29 luglio la sorella di Lazzaro e Maria : Santa Marta di Betania, si celebra oggi 29 luglio la sorella di Lazzaro e Maria. Donna di grande dedizione viene festeggiata ancora oggi

Chieti - riemerge la scritta “Dux” su una roccia a Villa Santa Maria : polemica tra Pd e amministrazione locale : Per anni scomparsa, coperta da polvere e detriti, è riapparsa da qualche giorno dopo i lavori eseguiti dall’amministrazione comunale: è la scritta Dux sul costone che sovrasta l’abitato a Villa Santa Maria, in provincia di Chieti. Un ritorno che ha scatenato tantissime polemiche. Si tratta di un’incisione risalente agli anni ’40, che non è mai stata rimossa in modo permanente: era stata coperta dagli interventi di messa ...

Paura alla stazione di Firenze Santa Maria Novella - crolla soffitto della pensilina : L'episodio, avvenuto lungo la pensilina che si trova lato via Valfonda, solo per puro caso non ha coinvolto persone e provocato feriti. Ad evitare conseguenze peggiori sicuramente è stato l'orario in cui si è verificato il fatto, intorno alle 2 della notte. Dalle prime verifiche il sospetto è che a causare il crollo possa essere stata una infiltrazione di acqua.Continua a leggere

Santa Maria di Leuca - incredibile incidente al porto : grande yacht si schianta contro la banchina - distrutta una barca a vela [VIDEO] : Il porto turistico di Santa Maria di Leuca a marina di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, è stato teatro di un incredibile scontro che ha avuto per protagonista un grande yacht battente bandiera portoghese. Come mostrano le immagini del video che trovate in fondo all’articolo, l’imbarcazione di 40 metri è andata a sbattere contro la banchina, colpendo e distruggendo una barca a vela ormeggiata. Le cause dell’incidente sono ancora da ...

Lecce - maxi yacht distrugge una barca alla banchina a Santa Maria di Leuca : Si è sfiorata la tragedia ieri pomeriggio nel porto di Santa Maria di Leuca, nel Leccese, dove un maxi yacht si è schiantato contro la banchina del terzo braccio, colpendo un piccolo natante che era ormeggiato lì vicino: lo stesso è andato letteralmente distrutto. Fortunatamente, seppur l'impatto sia stato violento, non ci sono stati feriti. Il tutto è accaduto intorno alle ore 18:00. Secondo quanto riporta la stampa locale, in particolare la ...

Santa Maria di Leuca - maxi yacht si schianta sulla banchina e distrugge barca a vela : Al porto turistico di Santa Maria di Leuca, marina di Castrignano del Capo in provincia di Lecce, un maxi yacht di 40 metri è andato a schiantarsi contro la banchina, distruggendo una barca a vela. Non si registrano feriti. Pare che a causare l’impatto sia stato un guasto improvviso al sistema elettrico, che ha reso la barca ingovernabile L'articolo Santa Maria di Leuca, maxi yacht si schianta sulla banchina e distrugge barca a ...

Santa Maria del Cedro. Incidente in moto : morto Antonio Miraglia : Incidente mortale a Santa Maria del Cedro sul Tirreno cosentino. Antonio Miraglia, 58 anni del luogo, è rimasto vittima di

Barra - dedica d’amore a Santamaria : “La vita con te - una carezza” : Un anno di matrimonio: un anno di amore, di lotte, di gioie e di dolori. Sempre insieme, a fianco l’una dell’altro, anche nei momenti più bui. È questo che celebrano oggi Francesca Barra e Claudio Santamaria, ad un anno esatto dalle nozze. La giornalista vuole festeggiare pubblicamente questi 365 giorni vissuti accanto al marito e lo fa con un dolcissimo post sul suo profilo Instagram. La foto risale a quel giorno speciale, in cui Francesca e ...