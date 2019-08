Roma-Verona in tre ore | la corsa contro il tempo per il farmaco salvavita

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 6 agosto 2019) Giorgia Baroncini Una 13enne è èartita per le vacanza senza il. La madre, disperata, ha chiesto aiuto alla Polizia ferroviaria. E il pacco è arrivato a destinazione Sua figlia 13enne è partita per trascorrere qualche giorno di vacanza adalla nonna, ma ilè rimasto a casa. Così la madre, disperata, si è rivolta all'ufficio della Polizia ferroviaria diTermini. E subito è partita lail. La ragazzina, affetta dalla nascita da una grave patologia, ha dimenticato a casa il. La madre, impossibilitata a mettersi in viaggio, è subitoa Termini per chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Gli agenti hanno subito preso in carico il pacchetto con ile, con la collaborazione dei ferrovieri, lo hanno collocato su un treno ad alta velocità, in partenza per. La scatola sigillata ...

Italbasket : .@gallinari8888 operato nella tarda serata di ieri di appendicite. Danilo dovrà osservare alcuni giorni di riposo p… - goal : The fixtures for the 2019-20 Serie A season have been confirmed ???? Opening weekend ?? Cagliari ?? Brescia Fiorentin… - SkySport : #Ultimora #SerieA ? Ecco la prima giornata ?? Cagliari-Brescia Fiorentina-Napoli Verona-Bologna Inter-Lecce Parma-J… -