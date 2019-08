MotoGp – Test Brno | le prime parole di Joan Mir dopo l’incidente | “all’inizio non

MotoGp - Maverick Vinales dopo i test a Brno : “Yamaha migliorata ma a Misano avremo le idee più chiare” : Maverick Vinales predica calma dopo i test a Brno (Repubblica Ceca). Il secondo tempo nell’unica giornata di prove in programma sul tracciato ceco, teatro anche dell’ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP, ha fatto sorridere il pilota spagnolo in una sessione particolare per la Yamaha. Il team giapponese, infatti, metteva in pista un prototipo della moto 2020: un nuovo motore, carena e cupolino rivisti per l’occasione. ...

MotoGp – Test Brno - terribile caduta per Mir : evidenti lividi e ferite nella FOTO postata dal pilota in ospedale : Il pilota della Suzuki è stato ricoverato dopo il terribile incidente di quest’oggi, ma in serata ha tranquillizzato tutti sui social Una caduta spaventosa, che fortunatamente non ha causato gravi danni a Joan Mir. Il pilota della Suzuki infatti è stato protagonista di un crash terrificante durante i Test di Brno, perdendo in curva 1 la sua moto finita poi oltre le barriere. Trasportato immediatamente in ospedale, lo spagnolo ha ...

VIDEO Test MotoGp Brno 2019 - Danilo Petrucci : "Siamo pronti per l'Austria" : Danilo Petrucci ha chiuso al decimo posto la giornata di Test della MotoGP a Brno. Il ternano è rimasto comunque soddisfatto della prestazione della sua Ducati, dicendo che tutto il Team è comunque pronto per il prossimo Gran Premio in Austria. VIDEO Danilo Petrucci DOPO I Test A Brno

MotoGp – Test Brno - Petrucci contento a fine giornata : “abbiamo modificato il programma lavorando sulla velocità” : Il pilota ternano ha commentato la giornata di Test a Brno, esprimendo le proprie sensazioni sul lavoro svolto Una giornata positiva per la Ducati a Brno, dove si sono tenuti oggi i Test successivi alla gara disputata ieri e vinta da Marc Marquez su Dovizioso e Miller. AFP/LaPresse Danilo Petrucci ha percorso 60 giri, il migliore in 1:56.345, e si è concentrato sulla ricerca di un buon feeling con la sua Desmosedici GP dopo la difficile ...

VIDEO Test MotoGp Brno 2019 : brutta caduta per Joan Mir. La moto supera le barriere : La prima giornata dei Test della motoGP a Brno è stata sicuramente caratterizzata dalla brutta caduta di Joan Mir. Un incidente “spettacolare” per il pilota della Suzuki, con la moto nipponica finita oltre le barriere in curva-1. Mir è sempre rimasto cosciente, ma dalle prime diagnosi sul circuito è stata riscontrata una contusione polmonare. Successivamente in ospedale Mir si è sottoposto ad una TAC ed ulteriori controlli che non ...

MotoGp Test Brno 2019 - Valentino Rossi : “Il nuovo motore non va tanto più forte” : Valentino Rossi ha chiuso al sesto posto la prima giornata dei Test della MotoGP a Brno. Per il pilota della Yamaha è stato un lunedì molto importante, perchè Rossi ha lavorato su alcune componenti del motore del pRossimo anno: “Abbiamo provato piccole novità di motore e alcune cose del setting dei telai, ma le cose grosse arriveranno più avanti, nei Test di Misano dopo il GP di Silverstone e i quelli di Valencia dove avremo la situazione ...

MotoGp – Test Brno - la M1 nuova non interessa a Vinales : “ho completato pochi giri per un motivo preciso…” : Il pilota spagnolo ha commentato le novità portate a Brno dalla Yamaha per i Test, preferendo però concentrarsi sul prossimo Gran Premio in Austria Tante novità ma sensazioni contrastanti in casa Yamaha dopo la giornata di Test a Brno, Maverick Viñales e Valentino Rossi hanno portato in pista una M1 rivoluzionata, fornendo però feedback non particolarmente esaltanti. AFP/LaPeresse Lo spagnolo in particolare ha preferito concentrarsi sulla ...

MotoGp – Test Brno - Valentino Rossi spiazza la Yamaha : il nuovo motore non esalta il Dottore : Il pilota della Yamaha ha parlato dopo la giornata di Test svolta oggi a Brno, non risultando particolarmente felice dalle risposte della M1 Sesto posto per Valentino Rossi al termine della giornata di Test a Brno, tante le novità portate in pista dal pesarese, impegnato a sviluppare la sua Yamaha M1 sia per questa stagione che per la pRossima. AFP/LaPresse Indicazioni positive ma non troppo, come confermato dal Dottore al termine della ...

MotoGp - Valentino Rossi in pista con una M1 rivoluzionata nei test di Brno : carena e codone innovativi per il Dottore [VIDEO] : Il Dottore ha portato in pista una moto completamente rivoluzionata rispetto a quella del 2019, lavorando in vista della pRossima stagione Giornata di intenso lavoro per Valentino Rossi a Brno, dove oggi si sono svolti i test di MotoGp successivi al Gran Premio disputato ieri sullo stesso tracciato ceco. Novità rivoluzionarie soprattutto nel box Yamaha, dove è comparsa una M1 completamente diversa rispetto a quella utilizzata in stagione. ...

MotoGp - analisi test Brno 2019 : in Yamaha esordisce la prima versione della M1 2020 - nuovo forcellone per Dovizioso : Terminato il Gran Premio della Repubblica Ceca il Motomondiale 2019 si è fermato a Brno per una giornata supplementare di test sull’iconico circuito, dove i team hanno potuto effettuare i primi importanti passi in vista della prossima stagione. Ricapitolando i tempi, il baby talento francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo si è imposto con un ottimo 1:55.616 Petronas Yamaha SRT, precedendo due dei compagni di marca Maverick Viñales ...

Diretta test MotoGp Brno 2019/ Classifica : Quartararo 1° - Rossi 6°. Yamaha tutte ok : Diretta test MotoGp a Brno 2019: la Classifica finale dei tempi della giornata di prove sul tracciato della Repubblica Ceca, oggi 5 agosto.

MotoGp - conclusi i Test a Brno – Yamaha super - Quartararo al top : motore 2020 ok per Valentino Rossi? [TEMPI] : Concluso il lunedì di Test a Brno nel segno della Yamaha. Fabio Quartararo si conferma il più veloce sulla pista ceca davanti a Vinales e Morbidelli. Sesto tempo per Rossi, sensazioni positive con il motore 2020 Dopo un lungo weekend passato in pista, i piloti di MotoGp lasciano la Repubblica Ceca al termine della giornata di est odierna svoltasi sulla pista di Brno. Lunedì dominato da una super Yamaha che riesce a piazzare tre piloti ...

MotoGp - Test Brno 2019 : Quartararo il migliore - Marquez 8° - tanto lavoro per Valentino Rossi 6° - Dovizioso 12° : Brno, ancora tu? No, non è una cover rivista di Lucio Battisti ma la sessione di Test di MotoGP in programma sul tracciato ceco dopo il weekend iridato. Le prove sul tradizionale circuito dell’Est hanno visto il talento di Fabio Quartararo sbocciare ancora una volta: 1’55″616 il crono del pilota francese della Petronas Yamaha SRT, autore in stagione di tre pole position (a Jerez de la Frontera, a Barcellona e ad Assen). Alle ...

MotoGp – Marquez chiude i test di Brno con il sorriso : “giornata positiva. Telaio e aerodinamica : vi svelo cosa abbiamo provato” : Giornata di test positiva per Marc Marquez a Brno: il pilota Honda ha effettuato delle prove comparative fra diversi tipi di Telaio e ha lavorato sull’aerodinamica Dopo aver vinto la gara di ieri, Marc Marquez torna in pista a Brno per i test del lunedì. Il pilota spagnolo, sempre più leader del mondiale, ha affrontato una giornata di test risultata ‘positiva’, nella quale ha effettuato diverse prove comparative fra ...