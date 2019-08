Morgan e la casa all’asta | “Ecco la lettera dei monzesi che sono con me”

Per la casa museo di Morgan - il Sindaco di Mercogliano (Avellino) mette a disposizione il Palazzo Abbaziale : Il Sindaco di Mercogliano (Avellino) mette a disposizione il Palazzo Abbaziale per custodire i bene presenti all'interno della casa museo di Morgan. In seguito allo sfratto dell'artista dalla sua casa di Monza e della vendita all'asta della stessa con successivo abbandono dell'abitazione, Morgan si era detto dispiaciuto per tutti i beni, gli strumenti musicali e i cimeli custoditi al suo interno. A settimane dallo sfratto. l'Avvocato Vittorio ...

Morgan - bloccato sgombero beni dalla casa/ Cantante esulta : 'Giù le mani dall'arte!' : Nuovi aggiornamenti su Morgan, sfrattato dalla sua casa di Monza: è stato bloccato lo sgombero dei beni della sua abitazione, le ultime.

Doppia buona notizia per Morgan. Non solo è stato bloccato lo sgombero forzato degli oggetti che custodiva nella sua casa-museo di Monza da cui è stato sfrattato qualche settimana fa ma Rai Radio2 gli ha affidato un programma tutto suo

Morgan non si arrende e continua a combattere dopo lo sfratto dalla sua casa di Monza. Il cantante in questi giorni è riuscito ad ottenere una piccola vittoria: lo sgombero forzato dei beni nell'abitazione è stato bloccato. Libri, tecnologia, arredi, manoscritti e dischi restano dove sono, all'interno della "casa gialla" in cui ha vissuto per anni. La decisione è arrivata dal Tribunale Fallimentare di Monza

È stato bloccato, su disposizione dei magistrati, lo sgombero forzato dei beni contenuti nella 'casa gialla', l'abitazione/studio di Morgan.

Stop allo sgombero forzato della casa di Morgan a Monza - tutto fermo fino al processo di agosto : La Magistratura blocca lo sgombero forzato dei beni presenti nella "casa gialla" di Morgan. L'artista, sfrattato nelle scorse settimane dalla sua casa di Monza, battuta all'asta, lo annuncia sui social. I Magistrati hanno agito in modo rispettoso e riguardoso nei confronti dei beni presenti nella "casa gialla", beni appartenenti a Morgan, di grande valore. Strumenti musicali, manoscritti, inediti, libri, dischi, arredi, costumi di scena, ...

Abiterà a casa mia! L’invito di Vittorio Sgarbi a Morgan dopo lo sfratto : In seguito ai problemi di Morgan successivi allo sfratto, Vittorio Sgarbi ha dichiarato di aver intenzione di ospitare il cantante a casa sua a Sutri, città di cui il critico d’arte è sindaco. Lo ha annunciato a ‘Realiti’, programma televisivo in onda su Rai2. “Abiterà a casa mia. L’artista non è artista solo quando è morto, ma è anche la sua attività da vivo”. E Morgan lancia una petizione al MiBAC. -- Vittorio Sgarbi ha ribadito nuovamente la ...

Morgan rivuole la sua casa ma il nuovo proprietario chiede il doppio dell'offerta - lui lo denuncia : Morgan da qualche tempo è protagonista di un'avventura che non trova pace: il pignoramento della sua casa stabilito dal Tribunale di Monza alla fine del 2017 e causato da alcune tasse non pagate. A seguito di ciò si è attivata immediatamente la solidarietà per il cantante che ha trovato conforto nell'aiuto di amici tra cui Vittorio Sgarbi che ha potuto donargli una sistemazione a Sutri dove Sgarbi è sindaco dal 2018. ...

Marco Castoldi in arte Morgan è stato sfrattato lo scorso 25 giugno, in esecuzione del pignoramento stabilito dal Tribunale di Monza nel 2017. La procedura di espropriazione immobiliare per Morgan sarebbe dovuta avvenire lo scorso 14 giugno, ma, a causa di un improvviso malore accusato dall'artisa, lo sfratto è stato rinviato al 25 giugno.

Morgan ha denunciato in Procura a Monza il nuovo proprietario della sua ex casa di Monza, colui che se l'è aggiudicata all'asta dopo il pignoramento del Tribunale. Tramite il suo legale Roberto Iannacone, il cantante ha fatto sapere che l'acquirente si è detto disponibile a rivendergliela ma gli ha chiesto oltre il doppio dell somma da lui pagata all'asta. Motivo per cui Morgan si è sentito vittima di un tentativo di

Morgan : "Non ho paura di dormire su una panchina - ma in quella casa c'è il mio lavoro : la politica intervenga" : “In questi giorni la mia casa, che è il centro della mia creatività, sotto assedio, mi è stata tolta, ma non mi interessano le quattro mura. Posso dormire anche su una panchina, ma là dentro c’è la mia vita, il mio lavoro, quello che ho fatto negli ultimi 30 anni”, a parlare è Morgan.Dopo lo sfratto dalla sua casa di Monza, il cantautore è tornato a commentare la vicenda durante ...

"In questi giorni la mia casa, che è il centro della mia creatività, sotto assedio, mi è stata tolta, – ha dichiarato Morgan – ma non mi interessano le quattro mura. Posso dormire anche su una panchina, ma là dentro c'è la mia vita, il mio lavoro, quello che ho fatto negli ultimi 30 anni, documenti,"

