La FA lancia una piattaforma OTT dedicata al calcio femminile

Cassonetto lanciato sulla spiaggia colpisce un bimbo - 17enne confessa : è stata una bravata : Il giovane è stato denunciato per lesioni gravissime. Il colonnello dei carabinieri: "Non sapeva che su quella spiaggia ci...

Calcio femminile - la FA lancia una piattaforma di streaming : La Football Association sta lanciando una piattaforma di streaming dedicata al Calcio femminile. Lo rivela il Guardian. La federazione calcistica inglese ha annunciato che la piattaforma fornirà l’accesso in diretta a più di 150 partite nazionali durante la stagione, incluse tutte le partite della Super League femminile (WSL) e un incontro per ogni giornata della Championship (seconda serie inglese). “Questo annuncio è un passo ...

La fidanzata di Monte lancia una frecciatina a Giulia Salemi? : Isabella De Candia condivide su Instagram una dedica d’amore per Francesco Monte. Tuttavia, ai fan non passa inosservata la frecciatina a Giulia Salemi Quando la coppia formata da Francesco Monte e Giulia Salemi ha annunciato la fine della loro storia, i fan, che si erano affezionati a loro durante la partecipazione all’ultimo Grande Fratello Vip, non si sono mostrati affatto entusiasti.\\ Ma oggi è ufficiale: Giulia è solo un lontano ricordo ...

TIM lancia 10 Infinity per gli ex dipendenti - Wind avvia una nuova campagna winback : TIM ha lanciato un'offerta per i propri ex dipendenti denominata 10 Infinity, Wind vuole riconquistare i propri ex clienti con una nuova campagna winback. L'articolo TIM lancia 10 Infinity per gli ex dipendenti, Wind avvia una nuova campagna winback proviene da TuttoAndroid.

Ragazzino colpito da un cassonetto lanciato sulla spiaggia : ricoverato per una frattura alla mandibola : Un giovane turista di 12 anni, di origini francesi, è stato colpito la notte scorsa da un cassonetto di metallo lanciato dall’Aurelia sulla spiaggia in Liguria, nella zona del Savonese, dove si trovava con la famiglia per una vacanza. Il bidone, lanciato da circa una ventina di metri di altezza, è finito sulla tenda dove erano alloggiati per la notte: il Ragazzino ora si trova ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova con una ...

Oroscopo 7 agosto : fortuna e amore per Bilancia - Acquario indipendente - Scorpione isolato : Durante la giornata di mercoledì 7 agosto, ci sarà un forte stress per i nativi sotto il segno del Cancro e della Vergine, al contrario, i nativi Bilancia e Leone saranno molto fortunati per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Scorpione cercherà di "isolarsi" dal mondo esterno, mentre i Pesci non si sentiranno molto bene. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 7 agosto 2019. Previsioni Oroscopo ...

Si lancia da una ruota panoramica a Genova : morta una turista 50enne : Tragedia venerdì 3 agosto al Porto Antico di Genova, dove una donna è volata giù dalla ruota panoramica. Stando alle prime ricostruzioni, una turista tedesca 50enne avrebbe fatto un primo giro sulla ruota, intorno alle 20,30. Una volta scesa dall'impianto alto circa 30 metri, avrebbe deciso di effettuare un secondo giro e sarebbe risalita. Ma una volta che la cabina è arrivata in alto, si è sporta e si è lanciata ...

Sale sulla ruota panoramica e nel punto più alto apre lo sportello e si lancia nel vuoto - una scena raccapricciante : Ieri sera, 2 agosto a Genova è accaduta una tragedia. Una donna di 51 anni, tedesca è andata alla ruota panoramica che è stata allestita vicino Eataly. Ha fatto un primo giro e poi è scesa. Dopo pochi minuti è risalita e ha fatto un secondo giro. A questo punto mentre era su e la ruota ha raggiunto il punto più alto ha aperto lo sportello di protezione e si è lanciata nel vuoto finendo a terra e morendo sul colpo. Vani tutti i soccorsi.

Il City lancia una maglia speciale per il suo 125° anniversario : Manchester City maglia anniversario – Il Manchester City si prepara a celebrare il suo 125° anno di storia. Per l’occasione il club e Puma hanno deciso di lanciare una maglia commemorativa, che la formazione di Pep Guardiola utilizzerà durante la sfida con il Liverpool di domenica 4 agosto, a Wembley, valida per il Community Shield. […] L'articolo Il City lancia una maglia speciale per il suo 125° anniversario è stato realizzato da ...

I ribelli houthi hanno lanciato un missile su una parata militare ad Aden - in Yemen : ci sono diversi morti : I ribelli houthi hanno lanciato un missile su una parata militare nella città Yemenita di Aden, sede provvisoria del governo appoggiato dalla coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita. L’esplosione è avvenuta nel campo militare di Al Jalaa e ci sono diversi

Berlusconi lancia appello ai moderati per una federazione di centro : Un appello all'altra Italia", quella dei moderati, non per formare un nuovo partito ma per dar vita a una federazione di centro che sia alleata

Berlusconi lancia "Altra Italia" : "Creare una federazione di centro" : “Chiamo a raccolta tutti i soggetti, i singoli cittadini che fanno parte dell”altra Italià. Non si tratta di fondare un nuovo partito, ma di creare una federazione fra i soggetti che pensano a un nuovo centro moderato ma innovativo, alternativo alla sinistra, in prospettiva alleato ma non subordinato alle altre forze del centro-destra”. E’ l’appello lanciato dal Presidente Silvio Berlusconi, secondo cui di ...

Berlusconi lancia "Altra Italia" : «Non un nuovo partito ma costituente per una federazione di centro» : Silvio Berlusconi lancia "Altra Italia" sostenendo che non sarà un nuovo partito ma la costituente per una federazione di centro. «Chiamo a raccolta tutti i soggetti, i singoli...

Silvio Berlusconi lancia Altra Italia : “Una federazione per ricostruire il centrodestra” : Silvio Berlusconi rilancia un nuovo centro moderato, "in prospettiva alleato ma non subordinato alle altre forze del centrodestra". E lo fa in un momento in cui il suo partito, Forza Italia, viene messo sotto scacco da un lato dal fuoco amico di Giovanni Toti, e dall'altro dal potere egemonico della Lega fra le forze politiche di destra.Continua a leggere