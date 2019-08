La Commissione europea ha stabilito che le auto elettriche devono fare più rumore

Tirocini alla Commissione europea per 1.196 euro mensili : domande entro il 30 agosto : Annualmente, la Commissione europea, ovvero una delle principali istituzione dell'Unione europea, offre ai giovani interessati a fare un'esperienza in questo senso la possibilità di svolgere un Tirocinio retribuito presso i suoi uffici di Bruxelles. Si tratta di Tirocini organizzati due volte l'anno e che coinvolgono ogni anno circa 1800 giovani laureati, i quali vengono chiamati a svolgere un'esperienza professionale e formativa nel settore ...

Abilitazione Romania : le ultime dalla Commissione europea (31 luglio) : Nuovi aggiornamenti riguardanti il controverso caso Abilitazione Romania. Una questione che ha lasciato l’amaro in bocca e gettato nello sconforto migliaia di aspiranti docenti che speravano nel riconoscimento del titolo acquisito all’estero da parte del Ministero dell’istruzione. Qui di seguito pubblichiamo la missiva da parte della Commissione europea in risposta ad una lettera del professor Orbitello, sempre in merito ...

Qualcomm multata di 242 milioni di euro dalla Commissione Europea : L'Unione europea ha sanzionato Qualcomm con una multa di oltre 240 milioni di euro, per un comportamento esageratamente aggressivo tra il 2009 e il 2011. L'articolo Qualcomm multata di 242 milioni di euro dalla Commissione europea proviene da TuttoAndroid.

Ursula von der Leyen - la prima donna al comando della Commissione Europea : È stata confermata alla guida della Commissione Europea con appena nove voti al parlamento di Strasburgo, ma non è tipo da farsi spaventare dai numeri Ursula von der Leyen, madre di 7 figli e prima donna alla presidenza dell’esecutivo comunitario. Ex Ministra della Difesa in Germania ha ottenuto 383 voti favorevoli, appena 9 in più di quelli necessari per l’investitura. I voti contrari sono stati 327, gli astenuti 22 i voti nulli uno soltanto. ...

La Commissione europea ha aperto un’indagine nei confronti di Amazon per sospetta concorrenza sleale : La Commissione Europea ha annunciato l’apertura di un’indagine nei confronti dell’azienda statunitense Amazon per sospetta concorrenza sleale. Amazon riceve da tempo critiche su come utilizza i dati raccolti sugli altri venditori – che usano il suo sito per le loro

Ursula Von Der Leyen eletta presidente della Commissione Europea : Il Parlamento europeo ha eletto Ursula Von Der Leyen presidente della Commissione Europea con 383 voti a favore, mentre quelli contrari sono 327

Commissione europea : eletta Von der Leyen - i temi del suo discorso : Commissione Europea: eletta Von der Leyen, i temi del suo discorso Con 383 voti a favore, Ursula Von der Leyen è stata nominata Presidente della Commissione Europea. La titolare della Difesa tedesca, membro di spicco della CDU, è la prima donna nella storia a ricoprire tale carica. In linea di massima hanno votato a favore Popolari, Socialisti e Liberali. Contrari i Verdi, anche se la neoeletta presidentessa continua a sperare di includerli ...

Ursula von der Leyen è stata confermata presidente della Commissione europea : Grazie ai voti dei popolari, dei liberali, di parte dei socialdemocratici e anche di qualche euroscettico: la politica tedesca succederà a Jean-Claude Juncker

Von der Leyen - il giorno delle scelte per la futura Commissione europea. E martedì il voto : Domenica di intenso lavoro, oggi a Bruxelles, per Ursula von der Leyen, la presidente designata della futura Commissione europea che martedì pomeriggio a Strasburgo si sottoporrà al voto dell'Europarlamento. Ma, soprattutto, è il giorno della scelta: von der Leyen deve decidere se ascoltare o no il canto delle sirene dell'estrema destra sovranista, Lega compresa. Negli uffici provvisori che l'attuale Commissione ha messo a disposizione, per lei ...

Airbnb è trasparente su prezzi e condizioni - ha stabilito la Commissione europea : Airbnb ha migliorato e chiarito in modo esauriente le modalità di presentazione delle offerte di alloggio ai consumatori, ed è in linea con le norme stabilite dal diritto dell'Ue. Lo ha stabilito la Commissione europea, che al termine dei negoziati con la piattaforma di affitti per le case ha annunciato che Airbnb ha ottemperato a tutte le richieste formulate dall'esecutivo Ue e dalle autorità nazionali per la tutela dei ...

Il voto per eleggere Ursula von der Leyen a presidente della Commissione europea si terrà il 16 luglio : La votazione per eleggere Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Europea si terrà durante la prossima seduta plenaria del Parlamento Europeo, martedì 16 luglio alle 18. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo del Parlamento. Nella mattinata del

La Commissione europea ha confermato che l’economia italiana crescerà dello 0 - 1 per cento nel 2019 : Secondo le stime estive della Commissione Europea nel 2019 l’Italia l’economia italiana rimarrà stagnante, con una crescita prevista di appena lo 0,1 per cento del PIL. La Commissione ha quindi confermato le previsioni realizzate in primavera, che mettevano l’Italia all’ultimo

Previsioni d'estate della Commissione europea : Germania e Italia fanalino di coda : L’Italia crescerà dello 0,1% nel 2019 e dello 0,7% nel 2020 secondo le Previsioni economiche d’estate della Commissione Ue, stime che confermano quanto già annunciato a maggio e che lasciano l’Italia fanalino di coda in Europa sia per quest’anno che per il 2020. Emerge quindi che l’Italia resta ultima in Europa percrescita sia nel 2019 che nel 2020.Per il settimo anno consecutivo l’economia ...

La Commissione europea ha confermato che l’economia italiana crescerà dallo 0 - 1 per cento nel 2019 : Secondo le stime estive della Commissione Europea nel 2019 l’Italia l’economia italiana rimarrà stagnante, con una crescita prevista di appena lo 0,1 per cento del PIL. La Commissione ha quindi confermato le previsioni realizzate in primavera, che mettevano l’Italia all’ultimo