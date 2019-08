Giornalista intimidito | Salvini | “Chi voleva impedire il suo lavoro? Non spetta a me

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) “Chi erano gli uomini che hannoe cercato diildel-videomaker Valerio Lo Muzio a Milano Marittima? Non so e nona me dirlo. Mi prendo io tutte le responsabilità. Ma ilha abbondantemente fatto quello che”. Così il ministro Matteosul caso delle intimidazioni subite da un cronista di Repubblica, mentre riprendeva il figlio dia bordo di una moto d’acqua della polizia. Ma se il ministro si rifugia dietro i ‘non so’, nega allo stesso tempo che ci sia stato compresso e violato il diritto di cronaca, al di là delle indagini in corso: “Mi sembra che le immagini abbiano fatto il giro del globo”, si è difeso, a margine di una conferenza al Viminale, dopo l’incontro tra il leader del Carroccio e le parti sociali. E ancora: “Ormai ci sono indagini su tutto, sui ...