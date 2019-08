Fondi Lega | Cassazione | Truffa prescritta | ok confisca

Fondi Lega : Bossi e Belsito prescritti dal reato di truffa - resta la confisca dei 49 milioni : Francesco Belsito, ex tesoriere del partito, restaresponsabile del reato di appropriazione indebita: per lui cisarà la rideterminazione della pena in Appello. Sulla confisca Salvini commenta: "Sono anni che vanno avanti con sta storia... A me non cambia niente"

Fondi Lega - Cassazione : truffa prescritta per Bossi e Belsito - ma per lui processo bis. Confermata confisca 49 milioni : Prescritto il reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito che però resta responsabile del reato di appropriazione indebita: per lui ci sarà in questo caso la rideterminazione della pena in Appello. Lo ha deciso la Cassazione che si è pronunciata in merito al processo sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali. I giudici hanno anche confermato la confisca dei 49 milioni alla Lega, mentre cadono le confische ...

Fondi Lega - Cassazione : truffa prescritta per Bossi e Belsito - ma per lui resta l’appropriazione indebita. Confermata confisca 49 milioni : Prescritto il reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito che però resta responsabile del reato di appropriazione indebita: per lui ci sarà in questo caso la rideterminazione della pena in Appello. Lo ha deciso la Cassazione che si è pronunciata in merito al processo sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali. I giudici hanno anche confermato la confisca dei 49 milioni alla Lega, mentre cadono le confische ...

Fondi Lega - si va a sentenza Bocciata la richiesta di ricusazione di Belsito : L’ex tesoriere del Carroccio, imputato nel processo sulla truffa ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali (confiscati 49 milioni), «blocca» la possibilità di avere una sentenza

Fondi Lega : no ricusazione - si va avanti : 16.33 E'stata dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione presentata dall' ex tesoriere della Lega Francesco Belsito. Per questo i giudici della sezione feriale penale della Cassazione si sono ritirati in camera di consiglio e stasera emetterranno la loro sentenza.