Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 6 agosto 2019) È cominciato intorno alle 5.30 di martedì lodello spazio autogestitoalla Bolognina nella prima periferia di. Al suo posto il comune intende realizzare un intervento di co-housing

fisco24_info : Bologna, tensione per lo sgombero del centro sociale Xm24: È cominciato intorno alle 5.30 di martedì lo sgombero de… - luigi17385913 : RT @GregoriodeFalco: Oggi è l'anniversario della strage impunita di Bologna. Nella memoria non può scomparire il ricordo di tutte le vittim… - AnnamariaBosia : RT @GregoriodeFalco: Oggi è l'anniversario della strage impunita di Bologna. Nella memoria non può scomparire il ricordo di tutte le vittim… -