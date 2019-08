Tredici | dove eravamo rimasti?

(Di martedì 6 agosto 2019) Niccolò Sandronitorna con la sua terza stagione. In vista dei nuovi episodi, ecco un riassunto di quanto successo nella stagione 2, la serie tv di Netflix che ha scosso il pubblico trattando l’argomento del suicidio e del bullismo tra i giovani, torna con una terza stagione. Il primo capitolo diha raccontato i motivi e le persone coinvolte nel suicidio di Hannah Becker. Le circostanze che hanno portato la giovane ragazza a questo gesto erano contenute in sette cassette. Con la seconda stagione però abbiamo visto che la sua vita era decisamente più complessa rispetto a quanto appreso nei primi episodi. Nella seconda stagioneha avuto un tema centrale: il processo della famiglia Becker contro la Liberty High School, ritenuta responsabile della morte di Hannah perché incapace di seguire i giovani e di controllare il fenomeno del bullismo a ...

Dalla Rete Google News

Money.it

Come guardare la nuova stagione di 13 in streaming gratis con e senza Netflix. Il terzo capitolo della serie TV è disponibile in catalogo da agosto.