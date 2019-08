Terremoto magnitudo 6 nelle Isole Tonga DATI

Indonesia - ecco cosa significa trovarsi in barca quando si verifica un Terremoto di magnitudo 7 [VIDEO] : L’Indonesia è un Paese incline a violenti terremoti e tsunami che spesso lasciano un pesantissimo bilancio di vittime. L’ultima delle scosse più rilevanti si è verificata il 2 agosto scorso: magnitudo 6.9, 4 morti, 4 feriti e 1000 sfollati. Eppure, nonostante il disastro, questo sembra niente davanti al bilancio delle 832 vittime del 28 settembre 2018. In quell’occasione, una serie di violente scosse di terremoto di magnitudo 6.0, 7.4 e 6.1 è ...

Terremoto magnitudo 6.3 al largo del Giappone : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato al largo del Giappone, alle 12:23:02 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto magnitudo 6.3 al largo del Giappone sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - scossa di magnitudo 6.9 in Indonesia : 4 morti e 4 feriti - almeno 1000 evacuati : Sono almeno 4 le vittime del Terremoto di magnitudo 6.9 che sera ha sconvolto l’Indonesia e quattro i feriti. La scossa si è verificata ieri al largo dell’isola di Giava. L’Istituto geofisico americano (Usgs) ha stabilito che l’epicentro del sisma è stato a 151 Km dalla provincia di Banten, nella costa sudoccidentale. Inizialmente era stata diramata un’allerta tsunami: i funzionari dell’agenzia nazionale per i ...

Scossa di Terremoto magnitudo 3.4 al largo della Calabria [MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.4 si è verificato al largo della Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) alle 07:07:41, ad una profondità di 102 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 3.4 al largo della Calabria [MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

In Cile c’è stato un Terremoto di magnitudo 6.8 : In Cile c’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 a circa 100 chilometri a nord-ovest di San Antonio, nella regione di Vaparaiso, nella zona centrale del paese. Associated Press scrive che la scossa è stata avvertita in tutta la zona

Terremoto in Cile - violentissima scossa di magnitudo 6.6 : avvertita in tutto il Paese : L'epicentro è stato registrato a 95 chilometri a nord ovest di San Antonio, nella regione di Valparaiso. La scossa è stata avvertita in tutta la parte centrale del Paese sudamericano.Continua a leggere