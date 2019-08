Sicurezza | Airola in aula cita Formica | ‘sì fiducia perchè politica è sangue e m…’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) Roma, 5 ago. (AdnKronos) – “Mai come adesso, con un certo groppo nel petto, mi sovvengono le parole di Rinoche conoscete benissimo: ‘lae merda’, che poi illustrava propriamente dicendo che: ‘laè, per gli uomini, il terreno di scontro più duro e spietato. Si dice che su questo campo ha ragione chi vince e sa allargare il consenso e che le ingiustizie fanno parte del grande capitolo dei rischi prevedibili e calcolabili'”. Lo ha sottolineato il senatore M5S Alberto, spiegando il suo sì allasul decretobis. Una scelta, ha spiegato, “che di sicuro mi porterà moltissime critiche da chi rappresento in Piemonte e in Val di Susa. Bene. Ho fatto i calcoli, che inevitabilmente sono anche sulla pelle delle persone, ma, considerando che siamo riusciti a depotenziarlo molto e a migliorarlo ...

